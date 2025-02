Na tarde desta segunda-feira (17), uma carreta quebrou em uma das faixas na subida do dispositivo Aristides Moranza, sentido centro, em Sumaré.

Devido ao tamanho do veículo, não há guinchos disponíveis para retirá-lo imediatamente.

Mecânico auxilia na retirada da carreta

Um mecânico está no local para realizar os reparos, e a previsão é de que a faixa seja liberada por volta das 16h.

A SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural) está auxiliando no local para orientar os motoristas, e recomenda evitar a passagem pela área.

SMMTUR faz balanço de 45 dias

A nova gestão da SMMUR (Secretaria de Mobilidade Urbana e Rural de Sumaré) completa 45 dias de trabalho com importantes avanços para a melhoria da mobilidade na cidade. Entre as principais ações realizadas no período, destacam-se a manutenção preventiva da frota, a reestruturação administrativa da pasta e o fortalecimento do atendimento à população.

“Estamos comprometidos em melhorar a mobilidade urbana e rural da nossa cidade, ouvindo a população e implementando medidas que tornem o trânsito mais seguro e eficiente. Esses primeiros 45 dias foram apenas o começo, e seguimos firmes no planejamento de novas ações que beneficiarão todos os cidadãos de Sumaré”, afirmou o secretário responsável pela pasta, William Martoni.

0800

Uma das mudanças mais significativas foi a ampliação do horário de atendimento do telefone 0800-772-7722, que agora funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. A medida busca facilitar o contato dos cidadãos com a secretaria para relatar ocorrências e solicitar serviços.

