Faleceu na madrugada desta quarta-feira (5), aos 56 anos, Cláudio Borgatto, conhecido como Cacá, do Clube Flamengo, em Americana. Ele estava internado havia quatro dias no Hospital Municipal de Nova Odessa em decorrência de uma crise asmática.

Irmão do presidente do clube, Mauro Borgatto, Cacá atuava há oito anos na organização dos campeonatos de futebol society.

Velório de Cláudio Borgatto

Solteiro e sem filhos, será velado a partir das 18h desta quarta-feira (5) e sepultado nesta quinta (6), às 11h, no cemitério de Nova Odessa.

