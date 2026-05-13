Encontro aberto à população acontece nesta quarta-feira e apresentará as prioridades e metas que irão orientar o orçamento municipal para o próximo ano

A CM Câmara Municipal de Sumaré realiza uma audiência pública para apresentar o Projeto de Lei nº 100, de 15 de abril de 2026, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2027. A reunião será realizada no plenário do Legislativo (Travessa Primeiro Centenário, 32, Centro), nesta quarta-feira (13), a partir das 18h. A audiência será transmitida em tempo real pelo canal da Câmara no YouTube (youtube.com/camarasumare).

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A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento que estabelece as metas e prioridades da administração pública de Sumaré para o ano seguinte, servindo como uma ponte entre o Plano Plurianual (PPA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Enquanto o PPA define os objetivos e programas do governo para um período de quatro anos, a LDO organiza quais dessas metas terão prioridade em determinado exercício financeiro. Já a LOA detalha, na prática, como os recursos públicos serão arrecadados e aplicados em áreas como saúde, educação, infraestrutura e assistência social. Ou seja, o PPA aponta o planejamento de médio prazo do município, a LDO define as prioridades para o próximo ano e a LOA transforma essas diretrizes em orçamento efetivo.

A participação da população sumareense no debate sobre a LDO é importante porque permite que os cidadãos acompanhem e contribuam com as decisões sobre a aplicação dos recursos públicos municipais.

CM e audiências

Por meio das audiências públicas, moradores, entidades e representantes da sociedade civil podem conhecer as metas propostas pela Prefeitura, apresentar sugestões e exercer o controle social sobre as políticas públicas em Sumaré. Além de fortalecer a transparência e a democracia, esse acompanhamento ajuda a aproximar a população das decisões do poder público, incentivando o exercício da cidadania e a fiscalização do uso do dinheiro público.