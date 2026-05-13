Morreu nesta terça-feira, aos 95 anos, Angelino Raymundo Fortunato, o “Zizo”, empresário que fez parte da geração responsável por transformar Americana em referência nacional do setor têxtil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Pai do empresário José Ricardo Duarte Fortunato, que também foi vice-prefeito de Americana entre 1997 e 2000, e avô da ex-vereadora Maria Giovana, Zizo deixa um legado ligado diretamente ao desenvolvimento econômico e político da cidade.

Um dos fundadores da Acia e da Fidam, ele também esteve à frente da tradicional Têxtil Thomaz Fortunato, numa época em que Americana carregava com orgulho o título de “Princesa Tecelã”.

Mais do que empresário, Zizo foi um dos personagens que ajudaram a moldar a identidade industrial de Americana. Sua trajetória atravessou décadas de crescimento da cidade, sempre ligada ao fortalecimento do setor têxtil e do comércio local.

Segundo informações, Zizo morreu após complicações decorrentes de uma queda.

O velório será nesta terça-feira (13), no Cemitério da Saudade, em Americana.

Leia + sobre política regional