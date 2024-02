Os novos conselheiros do CMDCA (Conselho Municipal de Direitos

e Defesa da Criança e do Adolescente) e CMI (Conselho Municipal do Idoso) gestão 2023-2025 tomaram posse esta semana, em cerimônia realizada no Centro Social Urbano, presidida pelo vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, representando o ato o prefeito Rafael Piovezan, e pela secretária de Promoção Social, Maria Cristina Silva, além do atual presidente do CMDCA, Dr. Milton Rogério Alves, e o presidente atual do CMI, Antonio Carlos Rodrigues.

Leia + sobre política regional

O CMDCA é um órgão colegiado, composto por representantes da sociedade civil e do poder público municipal, com atribuições importantes como desenvolver o respeito aos direitos da criança e do adolescente, propor e garantir uma política compatível com as reais necessidades dos mesmos.

Já o Conselho Municipal do Idoso é órgão consultivo e de assessoramento à Administração Municipal na formulação da política de assistência à pessoa idosa em Santa Bárbara d’Oeste e fundamentado na Lei Municipal 3.286 de 18 de maio de 2011.

“Em nome do prefeito Rafael Piovezan, quero externar minha gratidão a todos vocês que vêm trabalhando pela nossa cidade, em especial ao Dr. Milton, do CMDCA, e ao Antonio, do Conselho do Idoso, por todo empenho e parceria com o Município. Seguimos juntos prestando ações focadas na humanização e no acolhimento que norteiam nossa Administração”, pontuou Sanches.

Os novos membros dos órgãos se reunirão ainda para votar a nova mesa diretora que estará à frente dos trabalhos nos próximos dois anos. “O Município tem uma certa autonomia para que a gente possa, de fato, efetivar as políticas públicas. E se não fossem os Conselhos seria muito mais difícil para trabalharmos. Seguindo orientações do prefeito Rafael Piovezan unimos forças e avançamos muito na execução de fato das ações na proteção e atendimento da pessoa idosa e criança e do adolescente”, comentou.

Membros do CMDCA para o mandato 2023-2025:

GOVERNAMENTAIS:

Poder Executivo

Titular: Regiane Aparecida Miranda | Suplente: Carolina Rocha Mendes Duarte Fortunato

Fundo Social de Solidariedade

Titular: Fernanda Graciele Vitale Gomes | Suplente: Natalia Duarte Pimenta Tavares

Titular: Maria Cristina da Silva | Suplente: Edileuza Aparecida Oliveira Bispo

Secretaria de Saúde

Titular: Carlos Alberto Ciorlin | Suplente: Denise Sales

Secretaria de Educação

Titular: Alcídia de Araújo Santana Carnielo | Suplente: Joelma C. Muniz Machado

Secretaria de Esportes

Titular: Denis Marcelo Modeneze | Suplente: Aline Silvério

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais

Titular: Lucas Guidolin Lohr | Suplente: Rafaela Milena Cabral

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Andreia Teodoro Pinto | Suplente: Tarsila Guedes Rapassi

NÃO GOVERNAMENTAIS:

Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/SP (126ª subsecção local)

Titular: Dr. Milton R. Alves

Representantes da Sociedade Civil

Titular: Elisabete Modenese (APAE) | Suplente: Lidia G. de Oliveira (APAE)

Titular: Ana Paula Bahia (MEIMEI) | Suplente: Rosangela Cristina Silvestre (MEIMEI)

Titular: Gabriela Sans Shirano (AMEV) | Suplente: Rita de Cássia Martins Souza (AMEV)

Titular: Roberta Soares (AMOBAM) | Suplente: Elisangela Pires de Lima (AMOBAM)

Titular: Cléia Adelaide dos Santos (AMAI) | Suplente: Eufrásia Agizzio (AMAI)

Titular: Danieta Silva (Imaculada) | Suplente: Paula Maria Pereira Guardia (Imaculada)

Titular: Carla Bueno (Rede Feminina) | Suplente: Virginia V. da Silva (Rede Feminina)

Membros do CMI para o mandato 2023-2025:

PODER PÚBLICO:

Secretaria de Governo

Titular: Regiane Aparecida Miranda | Suplente: Deivid Alexandre

Secretaria de Justiça e de Relações Institucionais

Titular: Lucas Guidolin Lohr | Suplente: Rafaela Milena Cabral

Secretaria de Educação

Titular: Luciana Aparecida Machado do Amaral | Suplente: Sandro Luis Campagnol

Secretaria de Saúde

Titular: Joceane de Moura Ribeiro | Titular: José Luís Andia

Secretaria de Promoção Social

Titular: Adriana Aparecida Deroldo | Suplente: Ana Maria Basseto

Titular: Marisa de Fátima Sirino | Suplente: Silvana da Silva

Secretaria de Planejamento

Titular: Fernando Cavichiolli | Suplente: José Carlos Nadilichi

Secretaria de Cultura e Turismo

Titular: Almir Augusto Pugina | Suplente: Fernanda Giunco de Souza

Secretaria de Esportes

Titular: Cleber Alves de Almeida | Suplente: Simone Alves Machado

Secretaria de Segurança Trânsito e Defesa Civil

Titular: Denilson Bruniera | Suplente: Slaine Barbosa de Oliveira

SOCIEDADE CIVIL:

Representante das Organizações Privadas de Saúde

Titular: Carla Bueno (Rede Feminina) | Suplente: Paulo Cesar Matos (Rede Feminina)

Representantes da Pastoral da Pessoa Idosa

Titular: Antonio Carlos Rodrigues | Suplente: Marilene Souza

Representantes dos Grupos de Terceira Idade

Titular: Rosangela Maria da Silva Candido | Suplente: Estela Maria Cotrim Lourenço

Representantes de Instituição de Longa Permanência

Titular: Dayane Fernanda Scagnolatto | Suplente: Fabiana Bortolozzo Caetano

Representantes das Organizações Sociais voltadas ao esporte, cultura ou lazer

Titular: Andrea Pohl Marques

Representantes de grupos de convivência ou atividades específicas voltadas as pessoas idosas, prioritariamente não organizados pelo poder público.

Titular: Roselene Batista de Jesus | Suplente: Sueli Garcia Costa

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP