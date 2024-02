Rio Branco vence Audax com gol nos acréscimos (2-1)

O Rio Branco foi a Osasco e bateu o time da casa

por 2 a 1 com gol nos acréscimos do segundo tempo em partida válida pela sexta rodada da série A4 (Paulistinha). O gol decisivo foi marcado pelo zagueiro Gustavo Brandão. O Tigre engatou a segunda vitória seguida e foi a 10 pontos, agora ocupando a 5a posição no torneio.

Com o resultado, o time de Americana sobe na tabela e alcança posição confortável podendo voltar a sonhar com o acesso para a série A3 do Campeonato Paulista.

O Rio Branco saiu na frente ainda no 1o tempo com gol de Felipe Muranga.

A segunda etapa foi mais emocionante, em especial nos 15 minutos finais. O Audax empatou aos 30 do segundo tempo, mas aos 46 Brandão anotou o gol da vitória do Rio Branco.

