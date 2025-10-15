Um homem que vendia cocaína e crack chegou a ser detido na tarde desta terça feira em Santa Bárbara em ação da Polícia Militar. Mas ele foi liberado logo depois da prisão.

A ação da PM na tarde desta terça-feira (14) (policiais militares do 19° BPM/I – 2ª Companhia) resultou em ocorrência de tráfico de drogas na Avenida Lázaro Gonçalves de Oliveira, no Parque Residencial do Lago.

Durante patrulhamento, a equipe foi informada por um morador sobre a presença de dois indivíduos comercializando entorpecentes em um ponto conhecido pelo intenso tráfico.

Cocaína e crack

Os policiais Sd PM Assis e Sd PM Junior, com apoio de Cb PM Zaqueu e Sd PM Najosa, se deslocaram ao local e localizaram os suspeitos. Durante a abordagem, foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro em espécie.

Os detidos foram encaminhados ao 3° Distrito Policial, onde a autoridade de plantão registrou o boletim de ocorrência de averiguação de tráfico de drogas e liberou os envolvidos após a oitiva.

