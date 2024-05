A produção de colágeno pelo corpo se reduz com o decorrer dos anos. E, por tratar-se de uma proteína essencial para a sustentação e a firmeza da pele, sua diminuição no corpo é responsável pelo aumento de flacidez, rugas e linhas de expressão.

Mas o que de fato é possível fazer para minimizar esse processo? Uma alternativa recomendada por dermatologistas é a suplementação oral do colágeno, que pode ser facilmente encaixada no dia a dia – e não é invasiva.

O assunto, contudo, ainda gera bastante muitas dúvidas sobre seus benefícios e função no skincare. A seguir, Andrea Bannach, gerente médica em dermatologia de Profuse, marca de dermocosméticos do Aché Laboratórios, desvenda dez mitos e verdades sobre o tema.

1- A suplementação oral de colágeno não tem benefícios para a pele

Mito. De acordo com a Dra. Andrea, a suplementação de colágeno é suportada por evidências científicas, que comprovam a melhora da pele em relação a linhas de expressão, flacidez e celulite.

2- O colágeno ajuda a diminuir a celulite

Verdade. O consumo de nutricosméticos com colágeno pode ajudar na síntese de proteínas estruturais, que deixam a pele mais uniforme.

3- A ingestão de colágeno ajuda combater a flacidez da pele

Verdade. A suplementação oral estimula a produção do colágeno na pele e, consequentemente, ajuda a combater a flacidez.

4- Suplementos com colágenos são todos iguais

Mito. “O colágeno Verisol é o único alvo-específico para a pele e é reconhecido pela Anvisa. Outros tipos acabam se dissipando para todo o corpo após a absorção pelo trato gastrointestinal”, assinala a dermatologista.

5- Consumir alimentos com colágeno, como gelatina e pé de frango, é suficiente para melhorar a elasticidade da pele

Mito. A quantidade de colágeno presente nos alimentos é baixa e não é suficiente para garantir os efeitos desejados na pele.

6- Adultos de qualquer idade podem se beneficiar da suplementação de colágeno na pele

Verdade. Segundo a Dra. Andrea, todas as pessoas a partir de 18 anos, exceto em caso de contraindicação médica, podem usar suplementos orais de colágeno – ainda que, normalmente, a busca por esse tipo de produto costume acontecer a partir dos 30 anos.

7- O colágeno oral ajuda a combater estrias

Mito, mas… O colágeno pode estar associado a outros tratamentos para estrias e cicatrizes. “Quando combinada a outros procedimentos, como laser e peelings químicos, a suplementação de colágeno pode ajudar nos resultados. Na dermatologia, é comum associar a suplementação dessa proteína com quaisquer tratamentos que requerem renovação celular”, detalha a dermatologista.

8- Se eu começar a suplementar colágeno e parar de tomar, perco todo investimento

Mito. Ainda que o uso contínuo seja ideal para resultados mais efetivos, os benefícios obtidos enquanto durante a suplementação não serão perdidos. Por exemplo, se a pessoa notou melhora na flacidez quando estava tomando o nutricosmético, a pele não necessariamente voltará ao que era antes – mas deixará de melhorar.

9- Há um horário certo para tomar o suplemento de colágeno

Mito. “Não existe na literatura uma recomendação de horário ou consumo associado a outros alimentos. Então, a melhor maneira é a pessoa tomar no horário que for mais prático na sua rotina”, explica a dermatologista. Para quem costuma ter algum desconforto gástrico com suplementos, a recomendação é consumi-los junto com as refeições.

10- Não adianta suplementar colágeno se não usar protetor solar corretamente

Mito, mas… A incidência solar não faz a suplementação perder efeito. Porém, o uso correto do protetor solar é essencial para prevenir questões associadas à exposição ao sol sem proteção, como marcas escurecidas.