Pelo menos 5 coletivos de Americana se articulam para trazer para a cidade o debate em torno do uso medicinal e recreativo da cannabis (maconha). O governador do Estado Tarcisio de Freitas (Republicanos) sancionou no atual mandato o uso medicinal de cannaabis na rede pública.

A ideia dos coletivos que reúne grupos de cultura, poesia e de saúde mental é iniciar o debate de maneira leve ainda sem associar a reggae, torcidas organizadas e Bob Marley.

A cena cultural da cidade e os avanços na legislação acenderam o alerta em grupos da cidade para voltar a articular o debate em torno da maconha.

Coletivos querem debate e talvez marcha

