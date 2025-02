Com 1 a menos, Rio Branco perde no fim em Araras

O Rio Branco foi a Araras e acabou batido pelo União São João na tarde deste sábado em partida válida pelo Campeonato Paulista de Futebol 2025.

O gol da partida foi marcado na reta final, aos 38′ do segundo tempo. O Tigre jogou mais de 70 minutos com um jogador a menos.

Rio Branco estagnado na tabela

Esta foi a segunda derrota do time de Americana na Série A3 do Paulista. O alvinegro havia empatado na penúltima rodada em casa mas deu sorte que os outros times do topo também se deram mal.

Agora o Rio Branco permanece com 16 pontos e já perdeu 2 posições, caindo para a quinta posição na tabela.

O Tigre vai buscar a recuperação na tabela na próxima rodada. Na quarta-feira, em Americana, a obrigação é bater o Desportivo Brasil para voltar a pontuar na tabela e não deixar a classificação sob risco.

