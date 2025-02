Sumaré; prefeitura vê ameaça de greve como 'ato político'

A prefeitura de Sumaré emitiu nota este sábado indicando que vê a atual ameaça de greve como ‘ato político’ por parte do Sindae.

Nota da Prefeitura de Sumaré

A população de Sumaré não pode ser refém de interesses políticos disfarçados de luta por direitos. A greve anunciada pelo Sindae (Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto de Campinas e Região) não busca melhorias reais para os trabalhadores, mas sim atender a agendas políticas daqueles que foram rejeitados nas urnas.

Sem qualquer preocupação com o impacto para os moradores, o sindicato ignora o direito básico da população ao abastecimento de água, colocando idosos, pessoas com deficiência, crianças e trabalhadores em risco. Essa atitude revela a verdadeira intenção por trás do movimento: causar caos e prejudicar a cidade para servir a interesses próprios.

A Prefeitura de Sumaré respeita e reconhece a importância de negociações para garantir melhores condições aos trabalhadores. No entanto, é inaceitável que a cidade seja ameaçada com a interrupção de um serviço essencial. Água na torneira não é privilégio, é um direito de todos.

Diante do anúncio da greve, a BRK Ambiental já acionou a Justiça para assegurar que os serviços básicos continuem funcionando. Além disso, fica evidente a manobra política do sindicato ao antecipar reivindicações que deveriam ser debatidas apenas em maio, na data-base prevista para negociações.

A Prefeitura de Sumaré está atenta à situação e não permitirá que a população seja prejudicada por interesses alheios ao bem-estar da cidade. Serviços essenciais devem ser mantidos, e qualquer tentativa de comprometer o abastecimento de água será tratada com o rigor da lei.

Secretaria de Comunicação

