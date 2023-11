Com ministro, Andia anuncia 2,9 mil casas do MCMV

Ao lado do ministro das Cidades Jader Filho, o sec nacional Denis Andia (MDB) anunciou

esta quinta-feira convênios para a construção de 2,9 mil casas na Região de Campinas ampliada (019). Serão 10 municípios contemplados nessa fase do Minha Casa Minha Vida (MCMV), entre eles destacando-se Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

Apesar de ser secretário de Mobilidade Urbana, Andia tem sido ‘escalado’ para coordenar ações do ministério de Jader na RMC. No vídeo postado nas redes sociais em que os dois anunciam os investimentos, Jader elogiou o ex-prefeito de Santa Bárbara.

“São Paulo e toda esta região orgulho do Brasil nos deram este grande secretário que é o Denis. Ele tem nos ajudado muito aqui no tema da Mobilidade Urbana. Um gestor excepcional reconhecido por todos os ministérios”, disse.

Piracicaba, Salto, Rio Claro, Valinhos, Jaguariúna, Limeira, Monte Mor e Hortolândia também foram contempladas.

“Os investimentos vão ser próximos de R$ 500 milhões nessas cidades gerando receitas e, mais importante, muito emprego pra nossa gente”, afirmou Denis.

