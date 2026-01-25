Com nota 1 no Enamed, a faculdade São Leopoldo Mandic divulga seu vestibular este ano. A faculdade chegou a ter parcerias com as prefeituras de Americana e Nova Odessa.

O Grupo Mandic, composto pela Faculdade São Leopoldo Mandic de Campinas, Limeira e Araras e pela Faculdade de Medicina do Sertão, em Arcoverde (PE), está com as inscrições abertas para o Vestibular Unificado de Medicina 2026 com ingresso no primeiro semestre.

Ao todo, serão disponibilizadas 93 vagas para o curso distribuídas entre os quatro campi do Grupo. A prova on-line está marcada para o dia 28 de janeiro e a Instituição realizará um processo seletivo unificado, cabendo ao candidato escolher a unidade de sua preferência.

Em Campinas, são 6 vagas disponíveis, sendo: 1 vaga destinada aos candidatos que realizarão a prova on-line, 1 vaga para os que optarem por usar a nota do ENEM (o processo seletivo utilizará notas obtidas entre os anos de 2010 e 2025),

1 vaga para aqueles que desejarem concorrer pela nota obtida no IB- International Baccalaureate, 1 vaga para o programa Abitur, 1 vaga para o SAT – Scholastic Aptitude Test e 1 vaga para aqueles que desejarem concorrer pela nota obtida no Baccalauréat Français (BAC).

Na unidade de Araras, são 15 vagas para os que vão concorrer à prova on-line, 10 vagas para o ENEM, 2 vagas para o IB, 2 vagas para o Abitur, 2 para o SAT e 2 para o BAC.

Em Limeira, são oferecidas 10 vagas para o Vestibular on-line, 10 vagas para o ENEM, 1 vaga para o IB, 1 vaga para o Abitur, 1 para o SAT e 1 para o BAC.

Caro e com nota ruim, Mandic

Os mais caros da lista, segundo os dados disponíveis para consulta, são da Faculdade São Leopoldo Mandic Araras, no interior paulista, com mensalidade de R$ 13,8 mil.

