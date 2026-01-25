Foto- PortalRBNFM- Caiu um raio- Um forte temporal atingiu um ato convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira e deixou ao menos 15 pessoas feridas na tarde deste domingo (25), em Brasília.

O ato do deputado marca o final de sua Marcha pela Libertação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados e pré-candidatos de vários estados acompanharam o mineiro em sua aventura de 240 km.

Raio e muita chuva

O grupo estava reunido próximo ao Memorial JK, no Eixo Monumental, quando foi surpreendido pela queda de um raio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e montaram uma tenda de emergência para os primeiros atendimentos.

Pelo menos sete manifestantes precisaram ser encaminhados a hospitais públicos. Imagens nas redes sociais mostram vítimas sendo carregadas por outros participantes em meio à chuva intensa e ao clima de tensão.

