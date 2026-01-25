O Inovatex, Programa de Inovação e Tecnologia da Indústria Têxtil e de Confecção de Americana e Região, será lançado no dia 29 de janeiro (quinta-feira), às 18h, na sede do Senai de Americana – Avenida Brasil, 2.801, Parque Residencial Nardini.

A iniciativa do Sinditec (sindicato patronal das indústrias têxteis), em parceria com o Sebrae e o Senai, conta com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, além da Acia e do Ciesp.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, explicou que o programa é voltado à capacitação de empresários do setor têxtil, com foco no aumento da produtividade. “A proposta é aprimorar a gestão, ampliar o faturamento e tornar as empresas mais eficientes e competitivas”, afirmou.

A programação inclui o Programa Brasil Mais Produtivo – ALI Produtividade, o Programa de Qualificação para Exportação (PEIEX), soluções do Sebraetec e eventos como o Startup Day e o Fórum Mulheres que Movem a Indústria. As ações serão desenvolvidas ao longo de seis meses.

De acordo com o presidente do Sinditec, Edison Botasso, o Inovatex tem como foco apoiar o desenvolvimento da indústria têxtil e de confecção da região. “A iniciativa oferece ferramentas para ampliar a produtividade e a competitividade das empresas, com resultados voltados especialmente às micro e pequenas empresas”, disse.

As inscrições para o evento são feitas de forma online por meio do link https://forms.office.com/r/2EnshQvJXn.

