O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana avança para a fase final da etapa de reforço de redes do conjunto de obras voltadas à redução de perdas de água na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12. As intervenções beneficiam cerca de 25 mil moradores dos bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Vila Bela e Industrial Abdo Najar.

Os trabalhos de reforço de rede por Método Não Destrutivo (MND) já foram executados na Avenida Antônio Centurione Boer, na Rua Antônio Conselheiro e na Rua Dante Rossi. Atualmente, as equipes atuam na Rua Antônio Zacarias e, na sequência, será realizada a intervenção na Rua do Linho, encerrando esta etapa do trabalho.

A substituição das redes é realizada por meio de furo direcional, utilizando o MND, tecnologia minimamente invasiva que permite a instalação de tubulações sem grandes escavações. O processo reduz impactos no tráfego, minimiza danos ao pavimento e diminui a necessidade de recomposição das vias.

As obras contemplam, no total, a implantação de 1.677 metros de novas redes de água em PEAD, executadas por MND, além da instalação de 11 válvulas redutoras de pressão (VRPs), três macromedidores e 52 válvulas de gaveta. O conjunto de melhorias permite reforçar o abastecimento, controlar a pressão do sistema e promover a setorização da rede, tornando mais eficiente a identificação e correção de perdas.

De acordo com o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, que acompanhou o andamento dos trabalhos nesta quarta-feira (21), a conclusão desta fase representa um avanço importante. “Essa obra faz parte de um planejamento estratégico definido pela gestão do prefeito Chico Sardelli, com foco em modernizar o sistema de abastecimento e entregar resultados concretos para a população. Ao reduzir perdas, controlar melhor a pressão da rede e aumentar a eficiência do sistema, garantimos mais segurança no fornecimento de água, menos rompimentos e um serviço mais estável para milhares de moradores da região”, destacou.

Com a conclusão do reforço das redes, o DAE dará início à próxima fase dos trabalhos, que envolve as interligações das novas tubulações ao sistema existente e o processo de instalação das válvulas redutoras de pressão. Essas etapas são fundamentais para o equilíbrio hidráulico da região e para a redução de rompimentos e desperdícios.

Antes do início das intervenções, foi realizado o mapeamento subterrâneo das redes existentes com tecnologia de georadar, garantindo mais segurança, precisão e eficiência na execução dos serviços. As obras estão sendo executadas pela empresa Goiânia Mauá Construtora Ltda., contratada pela autarquia por meio de processo licitatório.

As obras integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, que concentram ações estruturantes para modernizar o sistema de abastecimento e ampliar a eficiência operacional em Americana.

