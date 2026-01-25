O food service, segmento que engloba todos os serviços voltados à oferta de alimentos para consumo fora de casa, mantém perspectivas positivas para os próximos anos. Segundo relatório da Redirection International, a expectativa é de crescimento anual de 7% no Brasil até 2028.

De food trucks a restaurantes tradicionais, as atividades brasileiras de food service posicionam o país como destaque global no setor. Além disso, os avanços tecnológicos aumentam as possibilidades de serviço e contribuem para a qualidade oferecida aos consumidores.

Brasil se destaca no setor de food service

Para Adam Patterson, executivo da Redirection International, o Brasil está entre os cinco maiores mercados de food service do mundo. O país se caracteriza por um cenário fragmentado, com predominância de pequenas e médias empresas.

Atualmente, cerca de 10% do mercado brasileiro é ocupado pelas dez maiores redes de restaurantes globais. Em alguns países desenvolvidos, por exemplo, esse índice chega a 30%.

As projeções indicam que o crescimento nos próximos anos deve superar a média registrada entre 2014 e 2023, período em que o avanço anual foi de 6%. O aumento da demanda por serviços de delivery, o crescimento populacional e a transformação digital são apontados por especialistas como fatores que favorecem o setor.

Em 2023, o Instituto Foodservice Brasil (IFB) registrou cerca de 1,6 milhão de estabelecimentos no país, com receitas totais de aproximadamente R$ 217 bilhões, valor que tende a crescer a longo prazo.

Transformações digitais favorecem o setor

A transformação digital no food service foi um dos temas centrais da Fispal Food Service 2025, realizada em maio, apresentando as últimas tendências em tecnologia para restaurantes e estabelecimentos de alimentação.

O evento contou com o Conexões FoodTechs, iniciativa da Associação Nacional de Restaurantes (ANR), que reuniu startups e empresas de tecnologia focadas em gestão, automação e relacionamento com clientes.

Entre os temas abordados, a inteligência artificial se destacou como ferramenta capaz de melhorar aspectos como margens de lucro, produtividade e práticas ESG.

Segundo Fernando Blower, diretor-executivo da ANR, o food service brasileiro passa por rápida digitalização. A adoção de novas soluções permite que o setor registre crescimento acelerado e incorpore inovações que fortalecem os negócios.

De acordo com a Precedence Research, o mercado de tecnologia para o setor de alimentos faturou US$ 202 bilhões globalmente em 2024 e deve superar US$ 500 bilhões até 2034. O panorama reforça a digitalização como elemento central para a competitividade no futuro.

