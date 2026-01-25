LeBron James aparece no topo do ranking das camisas da NBA mais vendidas no Brasil nesta temporada, com base nas vendas realizadas nas NBA Stores e na loja online oficial da liga. O astro do Los Angeles Lakers lidera a lista à frente de outros grandes nomes da NBA, como Giannis Antetokounmpo, Stephen Curry, Zach LaVine e Jayson Tatum, que completam o Top 5.

Mesmo atuando atualmente pelo San Antonio Spurs, Zach LaVine ocupa a quarta posição no ranking brasileiro graças ao forte desempenho de vendas durante sua passagem pelo Chicago Bulls, reforçando tanto a popularidade do atleta quanto a força histórica da franquia no país. Outro destaque é Luka Dončić, que alcançou a nona colocação apesar de suas camisas terem começado a ser vendidas no Brasil apenas em outubro de 2025. Em apenas três meses, o jogador confirmou sua alta demanda no mercado brasileiro.

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas no Brasil em 2025

LeBron James Giannis Antetokounmpo Stephen Curry Zach LaVine Jayson Tatum Ja Morant Kevin Durant Nikola Jokić Luka Dončić Jimmy Butler

As camisas dos principais jogadores e franquias da liga estão disponíveis na plataforma oficial de e-commerce (www.lojanba.com) e nas NBA Stores espalhadas pelo país.

Cenário nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o ranking das camisas da NBA mais vendidas na primeira metade da temporada 2025–26 é liderado por Stephen Curry. A lista reúne atletas em diferentes estágios de carreira, combinando ídolos consagrados, estrelas em ascensão e novos talentos que rapidamente conquistaram popularidade entre os fãs.

Top 10 – Camisas da NBA mais vendidas nos EUA em 2025

Stephen Curry Luka Dončić Jalen Brunson Victor Wembanyama Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokić Tyrese Maxey Giannis Antetokounmpo Cade Cunningham Cooper Flagg

Além dos atletas em atividade, camisas de jogadores lendários continuam registrando fortes vendas, como Shaquille O’Neal, Vince Carter, Dwyane Wade, Dennis Rodman, Larry Bird, Allen Iverson, Scottie Pippen, Tim Duncan e Magic Johnson.