O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai interdita um trecho da Rua São Gabriel para a execução de obras de modernização da rede de abastecimento de água entre os dias 26 e 30 de janeiro (segunda a sexta-feira).

A interdição ocorrerá no trecho entre as ruas Bruno Cia e Luiz Vedovello, com início dos serviços na segunda-feira (26), às 7h30, e previsão de término na sexta-feira (30). Durante o período, o trânsito será desviado na esquina da Rua São Gabriel com a Rua São Vito, com acesso alternativo pela Avenida Antônio Pinto Duarte. O local estará devidamente sinalizado, com apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

A obra prevê a substituição de dois trechos da rede de água, atualmente em ferro fundido, por tubulação de PVC de 50 milímetros, além da troca dos ramais dos imóveis abastecidos pelas redes desses trechos. Ao todo, serão executados aproximadamente 340 metros de nova rede, sendo 170 metros entre as ruas Bruno Cia e Roviglio Bertini e outros 170 metros entre as ruas Tercílio Brunelli e Luiz Vedovello.

A troca da rede antiga por tubulação de PVC traz benefícios diretos ao sistema de abastecimento, como a redução de vazamentos, menor necessidade de manutenções corretivas, melhoria da pressão da água e maior durabilidade da infraestrutura, refletindo em mais segurança e regularidade no fornecimento à população.

Intervenção na São Gabriel

A intervenção integra o Programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação Perda Mínima, e dá continuidade ao trabalho de modernização do sistema de abastecimento do município, com foco na redução de perdas, melhoria da eficiência operacional e dos serviços prestados.

