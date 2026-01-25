O que seria do Carnaval sem música? É a partir dessa provocação que o Ecad lança sua campanha de Carnaval 2026, estrelada pelo segundo ano consecutivo por Milton Cunha, um dos maiores símbolos da festa brasileira. A campanha, intitulada “Seu Milton”, aposta em um contraste visual marcante.

De um lado, um Milton de terno e gravata, apagado e sem brilho, representando um mundo sem samba e sem música. Do outro, o personagem vibrante e exuberante que o público conhece, traduzindo a essência do Carnaval. A mensagem é direta: sem compositores, não existe Carnaval.

A campanha chama atenção para o papel fundamental dos compositores e demais artistas da música, responsáveis por criar as canções que embalam a folia e sustentam a maior manifestação cultural do país. Ao imaginar um cenário onde o samba não existe, o Ecad reforça a importância do direito autoral e dos compositores para a sustentabilidade da música brasileira.

Os números mostram a relevância do tema: apenas no Carnaval de 2025, o Ecad distribuiu R$ 30,8 milhões em direitos autorais de execução pública, beneficiando mais de 11 mil titulares em todo o país, muitos deles artistas que concentram sua renda justamente nesse período do ano.

“A música é o coração do Carnaval e o trabalho dos compositores precisa ser respeitado. O direito autoral garante que esses profissionais sejam remunerados sempre que suas obras são utilizadas e é essencial para que a música continue viva e presente em todos os carnavais”, afirma Isabel Amorim, superintendente executiva do Ecad.

Nesse contexto, a instituição reforça que o pagamento do direito autoral é uma obrigação legal, prevista na Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98), e deve ser efetuado por organizadores de eventos públicos e privados, inclusive eventos gratuitos.

