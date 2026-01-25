A servidora pública Maria Marcondes, de 73 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Nogueira Martins, em Americana, por volta das 15 horas deste domingo (25).

Segundo as informações, familiares não conseguiram contato com a servidora e acionaram um vizinho, que tentou chamá-la no local, sem sucesso. A Polícia Militar foi acionada e precisou arrombar a porta do imóvel, onde a mulher foi encontrada já sem vida.

A funerária e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. O corpo foi encaminhado ao Hospital Municipal de Americana. A suspeita inicial é de infarto, mas a causa da morte será confirmada apenas após exames do IML.

Maria Marcondes

Maria Aparecida era concursada pelo Estado e estava cedida há muitos anos à Prefeitura de Americana, onde atuou como coordenadora do Núcleo de Especialidades e, mais recentemente, como chefe da Saúde Mental.

Notícia em atualização.