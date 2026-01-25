A vereadora Roberta Lima (PRD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando que a prefeitura realize um censo animal no município.

No documento, a parlamentar aponta que o censo é uma ferramenta fundamental para o planejamento e a execução de políticas públicas eficazes voltadas à saúde, ao controle populacional e ao bem-estar animal. De acordo com Roberta, por meio do levantamento quantitativo e qualitativo da população animal existente no município é possível obter dados concretos que subsidiem ações como campanhas de castração, vacinação, combate a zoonoses, programas de adoção responsável e educação ambiental.

“A falta de dados atualizados dificulta a tomada de decisões estratégicas, o direcionamento adequado de recursos públicos e a avaliação da efetividade das ações já desenvolvidas. Com o censo, Americana poderá identificar regiões com maior concentração de animais, mapear demandas específicas e estruturar políticas públicas mais eficientes, baseadas em evidências reais”, defende a autora.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (27) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.