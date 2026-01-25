Homem caiu no rio- O Corpo de Bombeiros de Piracicaba realiza uma operação de buscas por Paulo Augusto Duarte, que desapareceu nas águas do Rio Piracicaba na tarde deste domingo (25).
Segundo testemunhas, ele caiu no rio e foi rapidamente arrastado pela forte correnteza, não conseguindo retornar à superfície.
Imagens gravadas no local flagram o momento exato do desaparecimento. A família acompanha as buscas à margem do rio, em estado de choque. Equipes utilizam botes, mergulhadores e varredura em pontos críticos. A ocorrência segue em andamento.
Vídeo- homem cai no Rio Piracicaba
