Semana começando- O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 219 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO esta semana
Açougueiro Jr Sem Experiência 1
Ajudante de Confecção Sem Experiência 6
Alimentador de Linha de Produção Com Experiência – Temporário 3
Assistente Administrativo Com Experiência 1
Assistente em Vendas Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete Com Experiência 10
Atendente de Lanchonete Sem Experiência 20
Atendente de Loja Sem Experiência 4
Auditor Fiscal do Trabalho Sem Experiência 1
Auxiliar Administrativo Sem Experiência 1
Auxiliar de Estoque Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza Com Experiência 8
Auxiliar de Limpeza Sem Experiência 7
Auxiliar de Logística Com Experiência 1
Auxiliar de Logística Sem Experiência 20
Auxiliar de Manutenção Com Experiência 2
Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica Sem Experiência 3
Auxiliar de Manutenção Predial Com Experiência 4
Balconista de Rotisserie Sem Experiência 2
Balconista de Frios Sem Experiência 2
Balconista de Padaria Sem Experiência 2
Consultor de Vendas Sem Experiência 10
Coordenador de Restaurante Com Experiência 1
Cozinheiro Geral Com Experiência 1
Encanador Com Experiência 2
Expedidor de Mercadorias Sem Experiência 1
Faxineiro Sem Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Motocicletas Sem Experiência 1
Motofretista Sem Experiência 1
Motorista de Caminhão Com Experiência 6
Motorista de Caminhão Sem Experiência 1
Motorista Entregador Sem Experiência 1
Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios Sem Experiência 3
Operador de Carregadeira II e III Com Experiência 16
Operador de Extrusora de Borracha e Plástico Com Experiência 1
Operador de Urdideira Com Experiência 1
Porteiro Com Experiência 2
Preparador de Estrutura Metálicas Com Experiência 2
Promotor de Loja Sem Experiência 1
Recepcionista Com Experiência 2
Tecelão Com Experiência 1
Topógrafo Sem Experiência 1
Torneiro Mecânico Com Experiência 1
Vendedor Interno Com Experiência 2
Vendedor Interno Sem Experiência 3
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 8
Estágio em Direito 1
Estágio em Educação 2
Estágio em Elétrica-Eletrônica 1
Estágio em Engenharias 3
Estágio em Marketing 1
Estágio em Recursos Humanos 2
Estágio para Ensino Médio 13
VAGAS JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 16
Arco Produção 3
Arco Logística 1
Arco Comércio e Varejo 4
