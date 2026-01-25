Semana começando- O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 219 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 16, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO esta semana

Açougueiro Jr Sem Experiência 1

Ajudante de Confecção Sem Experiência 6

Alimentador de Linha de Produção Com Experiência – Temporário 3

Assistente Administrativo Com Experiência 1

Assistente em Vendas Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete Com Experiência 10

Atendente de Lanchonete Sem Experiência 20

Atendente de Loja Sem Experiência 4

Auditor Fiscal do Trabalho Sem Experiência 1

Auxiliar Administrativo Sem Experiência 1

Auxiliar de Estoque Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza Com Experiência 8

Auxiliar de Limpeza Sem Experiência 7

Auxiliar de Logística Com Experiência 1

Auxiliar de Logística Sem Experiência 20

Auxiliar de Manutenção Com Experiência 2

Auxiliar de Manutenção Elétrica e Hidráulica Sem Experiência 3

Auxiliar de Manutenção Predial Com Experiência 4

Balconista de Rotisserie Sem Experiência 2

Balconista de Frios Sem Experiência 2

Balconista de Padaria Sem Experiência 2

Consultor de Vendas Sem Experiência 10

Coordenador de Restaurante Com Experiência 1

Cozinheiro Geral Com Experiência 1

Encanador Com Experiência 2

Expedidor de Mercadorias Sem Experiência 1

Faxineiro Sem Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Motocicletas Sem Experiência 1

Motofretista Sem Experiência 1

Motorista de Caminhão Com Experiência 6

Motorista de Caminhão Sem Experiência 1

Motorista Entregador Sem Experiência 1

Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edifícios Sem Experiência 3

Operador de Carregadeira II e III Com Experiência 16

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico Com Experiência 1

Operador de Urdideira Com Experiência 1

Porteiro Com Experiência 2

Preparador de Estrutura Metálicas Com Experiência 2

Promotor de Loja Sem Experiência 1

Recepcionista Com Experiência 2

Tecelão Com Experiência 1

Topógrafo Sem Experiência 1

Torneiro Mecânico Com Experiência 1

Vendedor Interno Com Experiência 2

Vendedor Interno Sem Experiência 3

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 8

Estágio em Direito 1

Estágio em Educação 2

Estágio em Elétrica-Eletrônica 1

Estágio em Engenharias 3

Estágio em Marketing 1

Estágio em Recursos Humanos 2

Estágio para Ensino Médio 13

VAGAS JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 16

Arco Produção 3

Arco Logística 1

Arco Comércio e Varejo 4

Leia + sobre economia, emprego e mercado