Parceria entre Prefeitura e Governo Federal contempla famílias no ‘Programa Minha Casa Minha Vida’

O sonho da casa própria está mais próximo para 400 famílias de Hortolândia com o início das obras das unidades habitacionais do MCMV (Minha Casa, Minha Vida), no Jardim Amanda. A parceria entre Prefeitura e Governo Federal segue com o objetivo de ampliar a oferta de moradia na cidade e entregar os novos apartamentos. Quem passa pela região já observa a conclusão da terraplenagem e o início da etapa de perfuração do solo para a implantação da estrutura. O espaço já começa a tomar forma.

“A principal preocupação das pessoas é ter o seu teto para cuidar de suas famílias. Iniciamos a construção destes apartamentos que vão ser o lar de centenas de famílias, um passo muito importante para nossa cidade. Neste mesmo tema, ano passado entregamos muitos documentos de regularização fundiária que, além de regularizar a situação das pessoas, valorizam os imóveis. Um lar digno é direito das pessoas e continuaremos juntando nossas forças com muito trabalho para que elas possam se sentir seguras com o seu bem maior”, comentou o prefeito Zezé Gomes.

“Este é o início do sonho de muitas famílias e temos um compromisso a realizar com estas pessoas que têm o direito de viver em uma dessas unidades habitacionais. São diversos os esforços para garantir a construção destas estruturas com uma parceria fundamental para que novas unidades sejam erguidas ainda neste ano”, comentou o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

CADASTRO HABITACIONAL

A etapa de cadastro habitacional de famílias interessadas em moradias populares em Hortolândia foi concluída em dezembro do ano passado com 3.646 novos cadastros. No total, 32.458 pessoas manifestaram interesse nesta etapa do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. De acordo com a nova regra, estabelecida em portaria do Ministério das Cidades, a destinação de moradias às famílias cadastradas não será mais por sorteio, como ocorria anteriormente.

REGULARIZAÇÃO DAS MORADIAS

De acordo com a Secretaria de Habitação, em dezembro do ano passado, foi concluída a entrega de aproximadamente 1.400 documentos de regularização fundiária no Jardim Boa Esperança, acabando com uma espera de 30 anos das famílias. Também no ano passado, receberam os documentos para regularização fundiária, 24 famílias que vivem no Condomínio Residencial Colinas, no Jardim Minda, sendo a primeira vez que de um processo de regularização concedido para pessoas que vivem em prédios na cidade. Ainda em 2025, a regularização também chegou para quem vive na região do Jardim Novo Ângulo, Parque Peron e Vila da Conquista. Desde 2023, nos três bairros, um total de quase 600 títulos de regularização fundiária já foram entregues.

As matrículas individuais garantem, definitivamente, a posse legal dos imóveis para os proprietários. Desde 2021, aproximadamente cinco mil títulos de propriedade já foram entregues e, a meta até 2028 é atingir oito mil entregas. A regularização fundiária garante segurança, estabilidade e a possibilidade de acesso a créditos e financiamentos para melhorias nos imóveis.

DÚVIDAS

Dúvidas sobre qualquer assunto relacionado à habitação em Hortolândia podem ser esclarecidas, diretamente, no canal de comunicação da Secretaria de Habitação pelo WhatsApp (19) 99635-4274 ou no telefone (19) 3965-7810, (19) 3965-7806, (19) 3965-7804 ou (19) 3965-7811.