Com presidente do IBGE, Denis Andia trata sobre cidades da região

Na manhã desta quarta-feira (19), o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste e atual Secretário Nacional de Mobilidade Urbana, Denis Andia, esteve reunido com o presidente do IBGE, Sr. Cimar de Azeredo Pereira, na sede do instituto no Rio de Janeiro.

Na pauta, Denis tratou dos trabalhos conjuntos com o Ministério das Cidades e os dados do Censo 2022. O ex-prefeito levou as demandas e dúvidas de muitos dos municípios da região.

O secretário nacional também está promovendo uma visita do presidente do IBGE à Região Metropolitana de Campinas, prevista para mês de maio.

Na reunião no Rio de Janeiro, foi apresentado a Andia todos os dados do Censo 2022, em Santa Bárbara d’Oeste e algumas cidades vizinhas.

“Reunião de trabalho que aproveitei para levar algumas observações que tenho recebido dos prefeitos da região de Campinas. Nossa ideia é trazer o presidente do IBGE para uma explanação aos municípios sobre eventuais dúvidas do último levantamento de dados. Estou abrindo portas e trabalhando por nossa cidade e região”, comentou Denis Andia.

