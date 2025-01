Comandada por mulheres, Acias apresenta nova diretoria

A nova diretoria da ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) para o triênio 2025-2027 foi empossada na manhã desta quinta-feira, 23/1. A cerimônia foi realizada no Cotton Eventos e reuniu convidados, diretores da entidade, parceiros, autoridades, representantes de associações comerciais da região, e imprensa. Pela primeira vez na história, a ACIAS será presidida por uma mulher, a empresária Selma Koshoji.

Em seu discurso de posse, Selma agradeceu os familiares e amigos, e reforçou a importância do protagonismo feminino no cenário nacional. “Como primeira mulher a presidir a ACIAS, eu me sinto muito grata e honrada porque é mais que uma realização pessoal. É uma conquista que tem um grande significado para todas as mulheres empreendedoras, donas de seus negócios, que trabalham, geram empregos, movimentam a economia e que cuidam dos seus lares”, comentou.

Selma enalteceu a equipe interna da ACIAS, predominantemente formada por mulheres, e os novos diretores com quem irá conduzir a associação. Destacou que a nova gestão seguirá empenhada em trabalhar para os diferentes segmentos econômicos e estará ao lado, também, das entidades. “O terceiro setor tem um importante papel de lapidar a sociedade, tornando-a mais justa. Estaremos de portas abertas para atuar ao lado das entidades do município”, disse a nova presidente, que tem forte atuação no terceiro setor.

Hélio Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Sumaré, participou da cerimônia. Destacou a trajetória da empresária e colocou o Legislativo à disposição da nova gestão. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, representou o prefeito Henrique Stein. O deputado estadual Dirceu Dalben foi representado pela assistente parlamentar Pâmela Paduan.

O então presidente da ACIAS, Felipe Alberto Verza Ferreira, foi representado pelo primeiro vice-presidente, Aparecido Angelo Gonçalves. Felipe Verza, que está fora do país, participou do evento por vídeo. Antes da transmissão do cargo, ele pontuou sobre as principais ações da sua gestão, destacou a importância da entidade e deixou uma mensagem para a nova diretoria. “Exerçam seu amor diário pela cidade e não tenham medo de tentar e de errar”, disse.

Perfil

Selma Koshoji é contabilista e administradora de empresas. Filha de imigrantes japoneses, nasceu no interior de São Paulo e tem formação em Administração de Empresas e Ciências Contábeis. É fundadora do Grupo Heisei Contabilidade e Administração Condominial.

Tem forte atuação em organizações do terceiro setor e na promoção da cultura e valores da comunidade nipo-brasileira. Foi presidente da Associação Nipo-Brasileira de Sumaré entre 2022-2023 e também é voluntária e diretora da ONG Viralatinhas de Sumaré, que se dedica à causa animal.

Selma faz parte da diretoria da ACIAS desde 2019 e também atua como gestora no grupo de networking ION. É coautora do livro “O Poder das Conexões – A Importância do Networking Como Estratégia de Crescimento Pessoal, Profissional e nos Negócios”.

Casada com Sergio Ohia e mãe de Thiago, Selma equilibra sua vida profissional com a familiar, mantendo-se engajada em projetos que alinham valores éticos, responsabilidade social e o cuidado com o meio ambiente.

No encerramento do seu discurso, pontuou que a nova gestão vai trabalhar para todos. “Que este momento histórico sirva de inspiração para a conquista de novos feitos. Não só para as mulheres, mas para todos que a ACIAS representa. Para seus associados, para a comunidade e para toda a cidade de Sumaré”, finalizou.

Primeiro compromisso

Na tarde desta quinta-feira, a ACIAS recebeu a visita do cônsul para Assuntos de Política e Imprensa do consulado geral da Alemanha em São Paulo, Simon Preker. No encontro, foram discutidas possibilidades de parcerias, intercâmbio de negócios, esporte, educação e tecnologia com o objetivo de atrair novos investimentos para a cidade.

Além da presidente Selma Koshoji, o encontro contou com a participação de diretores da ACIAS, do deputado estadual Dirceu Dalben, de representantes da prefeitura e da Câmara de Vereadores. Na reunião, foram apresentadas informações da cidade e da ACIAS. “É uma honra conhecer Sumaré e estreitar nossas relações para criar futuras oportunidades de negócios”, comentou Simon Preker.

NOVA DIRETORIA DA ACIAS PARA O TRIÊNIO 2025-2027

Presidente – Selma Koshoji – Grupo Heisei

1º. Vice-Presidente – Aparecido Angelo Gonçalves – Do Valle Veículos

2º. Vice-Presidente – Juarez Pereira da Silva – Transição Consultoria

1ª. Tesoureira – Francinette Miranda – Contec Contabilidade

2º. Tesoureiro – Domingos Guerreiro – Guerreiro Locadora de Veículos

1º. Secretário – Rodrigo Ruiz – Ruiz Treinamentos

2º. Secretário – Jannie Guimarães – SaGi Ambiental

Conselho Fiscal

Cidney Frizzarini Junior – Escritório Contabil Veneza & Objetivo

Divino Donizete Romão – Filadelfia Assessoria Empresarial

Vanderlei Cesar Corniani – Vinc Tecnologia em Informação

Comissão de Sindicância

Cristiano Anselmo – Grupo EPJ Soluções Inteligentes

Roberto Cordenonsi – DSZ Imobiliária

Carlos Alberto Piccinin – Papelaria Mais Brasil

Diretoria Adjunta

Alan de Lima Maia – Agrosete

Claudio Aparecido Padovani – Imobiliária Dom Barreto

Edson Luis Baccan – Maelô Modas

Fabio Vieira dos Santos – Inspek Engenharia

Lilian Bastos Bilia – Lilian Bastos Bilia – Psicóloga

José Carlos da Silva – Café Caramelo

Lucimara Ortin – TecNutri

Michelle Pacheco – Central Projetos

Natã Felipe – Till Studio

Rafael Augusto de Oliveira Angelo – Nexxt Treinamentos

Washington Ribeiro – New Flight Gestão de Negócio

