Combo do crime tem carro roubado e foragido da Justiça

Um combo do crime neste final de semana de natal

teve um carro roubado, furto e foragido da Justiça detido pela Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

O caso começou com uma denúncia de carro roubado em Iracemápolis e um roubo utilizando o veículo na periferia de SB.

A Guarda municipal foi atrás e logo conseguiu abordar a dupla autora das façanhas no começo da noite deste sábado.

A dupla, de 31 anos e 26 anos, tinha efetuado um furto na vizinha Americana. Eles não negaram este furto, mas negaram o roubo do carro em Iracemápolis.

Os dois eram dados como foragidos do sistema prisional paulista.

Veja abaixo relato da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste-SP

APOIO TÁTICO 02 .🚨GCM Reis .🚨GCM Siloni .🚨GCM Edmilson .🚨GCM Washington

EM AUXÍLIO VTR-30 .🚨GCM Alehandro .🚨GCM Maikel .🚨GCM Moura

VTR-35 .🚨GCM Brandão .🚨GCM Altair .🚨GCM Joelson .🚨GCM Ana

M-09, M-10, M-11 .🚨GCM Quintino .🚨GCM Medeiros .🚨GCM Souza

.📍DATA: 23/12/2023

.📍HORA: 18:35

.📍LOCAL: Es. Mun. Dr. Ernesto de Cillo, 25 – Distrito Industrial II

🛑 Furto/ Receptação/ Captura de indivíduo procurado pela Justiça

Foi irradiado pelo CICOMM que o veículo Citroen C3 preto, ano 2011, de emplacamento ETU-4B93 de Iracemápolis, este produto de roubo dia 20/12/2023 nesta cidade estaria transitando pelo município, mais especificamente entre os bairros Jardim Santa Rita de Cássia e jardim São Francisco.

De posse das informações a equipe passou a patrulhar as imediações deparando com automóvel transitando pelo Es. Mun. Dr. Ernesto de Cillo sentido centro, que o condutor A.T. 31 anos e J.M.R.F.J. 26 anos no banco do passageiro passaram a tentar evadir-se por várias ruas da cidade, e que ao acessar o bairro Distrito Industrial II vieram a rodar sobre a via, descendo A. e J. tentando novamente evadirem-se a pé, sendo ambos detidos.

Realizada a busca pessoal nenhum ilícito foi localizado, bem como no interior do veículo. Em diálogo ambos negaram o roubo, porém sobre um furto utilizando deste veículo ocorrido minutos antes na cidade de Americana prontamente assumiram a autoria. Também compareceu ao plantão a vítima do roubo do automóvel, a qual prontamente reconheceu A. como um dos autores.

Diante do ocorrido ambos foram conduzidos ao plantão policial, onde após autoridade tomar ciência dos fatos autuou A. por furto e receptação, e J. por furto, sendo ambos recolhidos a cadeia ficando à disposição da Justiça, uma vez que já estavam evadidos do sistema prisional, sendo o veículo utilizado para a prática ilícita recolhido ao pátio municipal.

