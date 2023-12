Pernas da Alegria faz carreata de Natal em Americana

Instituto Pernas da Alegria realizou na noite sexta feira

um mega evento com Cegonha de Natal com o Coral Vozes Especiais pelas principais avenidas de Americana e Sta Bárbara, foi incrível a alegria contagiante das crianças e Adultos com deficiência que participaram e tambem das pessoas que seguiam em comboio .

Muitas crianças relataram durante o percurso que estavam vivendo um sonho .

Muitas pessoas tambem durante o percurso vibraram com a cegonha que iluminava por onde passava com suas luzes e energia de todos .

Junto com cegonha o Trenó Radical e amigos com Triciclos nos acompanhou fazendo um show .

A Guarda Municipal de Americana e Sta Bárbara esteve presente dando todo apoio e segurança .

Lilica Amâncio e Equipe Pernas da Alegria agradece a todos imensamente por todo carinho manifestato e desejam um Feliz Natal !

” Nao Existe limite para nossos Sonhos basta acreditar ” Lilica Amancio.

