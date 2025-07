O açaí já é cativo no coração dos brasileiros. De acordo com dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), o consumo do fruto no Brasil cresce cerca de 15% ao ano. Podendo ser consumido de diversas formas, a mais popular tornou-se aquela com frutas frescas e acompanhamentos variados, desde granolas a granulados.

Rodrigo Melo, co-fundador da Açaí Concept, rede global de franquias de açaí e cremes tropicais, destaca que um dos aspectos mais interessantes de vender açaí é perceber que as combinações são infinitas.

“A cada dia, atendemos clientes de diferentes perfis: uns preferem opções mais crocantes, como granolas ou amendoim, enquanto outros escolhem um mix de sabores, como M&Ms ou cookies. Além disso, há aqueles que optam sempre pelo “de sempre” e os que gostam de experimentar novas combinações de acompanhamentos”, comenta.

Abaixo, Rodrigo preparou uma lista de combos para cada perfil dos amantes da fruta. Confira:

Fitness

Para quem segue um estilo de vida mais saudável e tem o açaí pode ser como uma opção de lanche ou refeição completa, algumas combinações podem trazer benefícios para o corpo, sem perder o sabor, como escolher pedaços de frutas frescas, já que são ricas em fibras e vitaminas, acompanhadas de granola, mel e o leite em pó, como a proteína que não pode faltar para quem quer manter o shape.

Inclusive, há marcas como a Açaí Concept que oferecem a opção de açaí zero e acrescentar whey protein também.