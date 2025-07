A equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Parque da Liberdade, de Americana, realizou nesta quinta-feira (24) uma roda de conversa voltada às pessoas idosas, com foco em saúde e bem-estar. A atividade aconteceu no espaço do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos “Caminho Diaconia”, anexo ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro São Jerônimo.

O encontro foi conduzido pelo enfermeiro Marcos Paulo Rodrigues, com apoio da equipe multiprofissional da unidade. Durante a roda de conversa, foram abordados temas relacionados ao processo de envelhecimento (senescência e senilidade), às doenças crônicas mais prevalentes e aos cuidados essenciais para uma vida saudável, como alimentação equilibrada, prática regular de atividade física, consultas periódicas com médicos e dentistas, prevenção de quedas, uso seguro de medicamentos e a importância das relações sociais e de apoio.

“Ações como esta são de suma importância para atender às necessidades do grupo etário que mais cresce no Brasil. Além de promover saúde, garantem a interação em grupo, que é fundamental no cuidado com a pessoa idosa”, destacou Marcos.

Ao final da atividade, os participantes tiveram acesso a serviços de aferição de pressão arterial e glicemia, além de receberem um folheto informativo confeccionado pelo enfermeiro.

“Nosso compromisso é fortalecer o vínculo entre a equipe de saúde e a população, com ações educativas e preventivas que impactam diretamente na qualidade de vida. Essa roda de conversa é um exemplo de como podemos levar informação e acolhimento para o dia a dia dos nossos idosos”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

