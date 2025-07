O vereador de Americana Jr Dias (PSD) voltou a adotar o nome de Juninho Dias como marca de seu trabalho. Reeleito no ano passado com votação histórica e recorde da cidade, JD tinha mudado o nome no primeiro semestre para Paulo Eduardo e passado a divulgar os trabalhos com esta nova alcunha.

Jr Dias nome forte pra 2028

Em junho, JRD trouxe de volta para seu time dois nomes fortes dos bastidores e da organização política da cidade (Torrada e Kbça) e passou a organizar o projeto de olho nas eleições de 2028, quando pretende vir candidato a prefeito.

Seu nome é visto como muito forte para compor alguma chapa de prefeito- talvez como vice-, mas seu grupo vai trabalhar para ele ser cabeça de chapa. Faltam ainda a aprovação dos ‘ricos’ (leia-se classe média) e um partido com força.

