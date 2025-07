O Fundo Social de Solidariedade de Americana recebeu a doação de lenços umedecidos da organização do JUCA (Jogos Universitários de Comunicação e Artes), competição esportiva entre faculdades realizada no mês de junho, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico.

“As doações são muito importantes para o município e reforçam o atendimento das demandas da população em situação de vulnerabilidade social. Agradecemos à organização do evento pela destinação dos itens”, disse a presidente do Fundo Social, Lionela Ravera Sardelli.

O secretário de Esportes, Márcio Leal, falou sobre o benefício da ação. “É muito gratificante ver que, além da integração esportiva e do desenvolvimento dos atletas, os Jogos Universitários também resultaram em uma ação solidária importante para a população americanense, reforçando o nosso compromisso social”, destacou.

