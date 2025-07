Obras de pavimentação no Cruzeiro do Sul seguem em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste dá continuidade à segunda etapa das obras de pavimentação no bairro Cruzeiro do Sul. Nesta semana, as equipes atuaram na execução de guias e sarjetas em novos trechos das vias, além da compactação do solo para posterior aplicação da base asfáltica.

As obras contemplam as ruas: São Sebastião, João Folster, Sebastião Furlan, João Gonçalves Barroso, Coronel Hélio Caldas, Jornalista Antonio Leôncio de Oliveira, Jornalista Gustavo Ribeiro Escobar, Jornalista Joaquim Pereira de Arruda Neto e João Pereira, além das avenidas Iolanda Cones e Deputado José Salvador Julianelli.

Investimento

O investimento total na obra é de R$ 7 milhões, entre convênio firmado com o Governo do Estado e contrapartida da Prefeitura.

