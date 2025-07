A Prefeitura de Nova Odessa deu mais um passo no projeto “Nova Odessa Sem Papel”, que tem como objetivo eliminar gradualmente o uso de documentos físicos na tramitação de processos administrativos. A iniciativa, que foi tema de reunião realizada no mês de julho, com os membros do Comitê Gestor Municipal, vai agilizar os fluxos de trabalho, garantir maior transparência nos processos, além de reduzir custos operacionais e o impacto ambiental causado pelo uso excessivo de material impresso.

Na atual etapa, o projeto prevê a integração progressiva de todos os setores da administração municipal em uma plataforma única e digital. De acordo com o diretor de Tecnologia de Informação do município, Leandro de Souza, até dezembro de 2025 o sistema estará disponível para a população. “Em breve, os munícipes poderão registrar e acompanhar suas solicitações de forma totalmente digital, com mais transparência”, afirmou ele.

“Essa iniciativa representa mais um passo da Prefeitura de Nova Odessa em direção à modernização da gestão pública, reforçando o compromisso com a transformação digital e a melhoria contínua dos serviços prestados à população,” destacou o vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho.