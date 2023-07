Começa interligação do reservatório do Ipiranga; deve faltar água na quarta

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana iniciou, nesta segunda-feira (17), a obra de interligação na rede de abastecimento de água do novo Centro de Reservação (CR-5), da região do bairro Jardim Ipiranga, na Rua Monsenhor Bruno Nardini (em frente à Câmara Municipal). Na quinta-feira (20), será a vez do novo reservatório do bairro Cidade Jardim (CR-6), na Avenida de Cillo, receber a interligação.

O serviço no reservatório CR-5 será executado até quarta-feira (19). Em função da obra, a Rua Albino Menegatti estará fechada parcialmente nesta segunda e terça-feira e, na quarta, a interdição será total.

Na quarta-feira, o abastecimento ficará prejudicado, das 8h às 18h, nas regiões dos bairros Jardim Ipiranga, Vila Omar, Dainese, parte do Frezzarin (próximo à empresa Nardini) e parte da região da Gruta Dainese.

A próxima etapa do trabalho será a execução do teste de estanqueidade para detectar possíveis vazamentos. A entrega do novo CR-5 está prevista para o mês de agosto.

“Americana terá em breve três novos reservatórios muito modernos, visando a melhoria no sistema de abastecimento dos bairros. Além dos novos reservatórios, o DAE também está trocando a tubulação da rede de água em vários locais. Essas ações importantes são fundamentais para garantir água na torneira à população”, disse o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Na quinta-feira (20), as obras de interligação na rede de abastecimento de água serão executadas no novo reservatório do bairro Cidade Jardim (CR-6), podendo haver desabastecimento no período da manhã nos bairros Cidade Jardim, Jardim dos Lírios, parte do Jardim São José e Vila Mathiensen.

Além do Centros de Reservação CR-5 (Ipiranga) e CR-6 (Cidade Jardim), o DAE está construindo um novo reservatório no bairro Santa Catarina (CR-3), também em fase de interligação. Os três reservatórios juntos vão aumentar a capacidade de armazenamento de água em 6,3 milhões de litros.

O investimento nos três reservatórios é de R$9.963.588,68, recursos do DAE Americana.

Mais dois reservatórios serão construídos futuramente nas regiões dos bairros São Vito (CR-1) e Parque Gramado (CR-16).

