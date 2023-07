Aprenda a fazer um delicioso festival de inverno

Os meses mais frios são bastante convidativos para receitas que aquecem o coração, e o chocolate acaba sendo um ingrediente bem requisitado no período. Segundo pesquisa da ABICAB, Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados, as estações frias são as que o público entrevistado (23%) mais consome chocolate.

Considerando este cenário, a Harald, líder no mercado de coberturas e referência em chocolates para o segmento especializado no Brasil, apresenta uma sugestão irresistível de festival de inverno sem sair de casa. Composta pela combinação de fondue de chocolate, esferas para chocolate quente e brownie, o festival de inverno trará uma experiência completa que aquecerá o coração dos seus convidados, confira:

Festival de Inverno

Tempo de preparo: 45 minutos | Rendimento: Até 1 placa de 20×20

Ingredientes

Fondue de Chocolate

2 colheres de sopa de mel

1/2 xícara de chá de creme de leite UHT

270g de Chocolate Melken Meio Amargo

1 colher de chá de essência de baunilha

1/2 xícara de chá de leite integral

Casca de meia laranja

2 colheres de sopa de licor de laranja

Esferas para Chocolate Quente

1 xícara de chá de leite em pó

3 colheres de sopa de açúcar impalpável confeiteiro

2 colheres de sopa de Cacau em Pó Melken 100%

1 colher de chá de canela em pó

1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio

Mini marshmallows

350g de Chocolate Melken Meio Amargo

Brownie para Fondue

240g de Chocolate Melken Meio Amargo

1/2 xícara de chá de manteiga sem sal

1 1/4 xícara de chá de açúcar refinado

4 ovos

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/3 xícara de chá de Cacau em Pó Melken 100%

1 colher de sopa de essência de baunilha

120g de Chocolate Melken Ao Leite

Modo de preparo

Fondue de Chocolate Belga

Coloque o Chocolate Melken Meio Amargo em um conjunto para fondue e reserve. Em uma panela, misture o mel, o creme de leite, a essência de baunilha, a casca de laranja e o leite. Leve ao fogo até levantar fervura. Retire a casca de laranja e descarte. Despeje a mistura quente no conjunto para fondue, juntamente com o Chocolate Melken Meio Amargo. Com um batedor de arames (fouet), misture até ficar homogêneo. Adicione o licor de laranja (opcional). Ligue o aparelho de fondue e acenda a vela que o acompanha.

Esferas para Chocolate Quente

Em um processador ou liquidificador, bata por 1 minuto todos os ingredientes, exceto os marshmallows. Retire do equipamento, peneire e reserve. Se os marshmallows forem de tamanho tradicional, corte-os em pedaços pequenos para que possam ser acomodados dentro das esferas. Preencha a forma de esferas com o Chocolate Melken Meio Amargo temperado até o nível indicado. Pressione a outra parte da forma com acetato e silicone. Leve à geladeira por aproximadamente 10 minutos para cristalizar. Desenforme as esferas quando a superfície da forma estiver opaca e reserve.

Montagem das esferas

Coloque 20g da mistura em pó em cada metade de esfera de Chocolate Melken Meio Amargo. Acrescente mini marshmallows por cima, cobrindo toda a mistura. Aqueça um prato no micro-ondas e rapidamente passe a outra metade da esfera na base quente para derreter um pouco. Posicione a outra metade sobre a metade com a mistura de chocolate quente e segure por alguns segundos para fixar. Decore com riscos de Chocolate Melken Meio Amargo temperado. Sugestão: Coloque a esfera de Chocolate Melken Meio Amargo dentro de uma xícara grande. Despeje 150 ml de leite integral fervente. Aguarde alguns instantes e mexa com uma colher.

Brownie para Fondue

Derreta o Chocolate Melken Meio Amargo e a manteiga no micro-ondas ou em banho-maria. Espere esfriar até atingir a temperatura ambiente. Em uma tigela, bata levemente os ovos com o açúcar e a essência de baunilha. Incorpore à mistura de manteiga derretida com chocolate. Adicione delicadamente a farinha e o cacau previamente peneirados. Acrescente o Chocolate Melken ao Leite e misture até ficar homogêneo. Transfira a massa para formas quadradas de 20 cm x 20 cm e asse em forno preaquecido a 180°C por cerca de 20 minutos. Após esfriar, corte em palitos ou cubos e sirva com o Fondue de Chocolate.

Conheça a Harald:

Líder no mercado de coberturas, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP, Confeiteiro e Inovare. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

