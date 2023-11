Começam as obras da nova praça do Mário Covas

O prefeito Chico Sardelli vistoriou nesta terça-feira (28) o início da construção da nova praça na região do Jardim Mário Covas, localizada na Rua Francisco Carlos Maciel. A primeira etapa da obra contempla serviços de limpeza do terreno e retirada dos bancos e pisos antigos.

“As obras da nova praça já começaram e vamos acompanhar de perto o andamento dos serviços para que este espaço seja disponibilizado para o lazer e bem-estar dos moradores da região do Jardim Mário Covas e da população de Americana”, disse o prefeito Chico.

O novo espaço receberá quadra de basquete, Espaço Pet, playground, equipamentos de ginástica, piso geral da praça em concreto, mobiliário urbano (banco, mesa e lixeira) e plantio de grama, além da iluminação em LED.

O vice-prefeito Odir Demarchi também esteve no local para acompanhar o início do trabalho. “A população merece esta conquista e estamos trabalhando para avançar ainda mais para dotar a cidade com equipamentos e investimentos visando melhorar a qualidade de vida das famílias”, disse Odir.

O investimento será de R$ 626.635,95. Deste total, R$ 500 mil foram intermediados junto ao Governo do Estado de São Paulo pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris e pelo secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Cezaretto, e R$ 126.635,95 são de contrapartida da Prefeitura de Americana.

“O projeto da praça foi contemplado por meio do Programa Especial de Melhorias (PEM), que atende os equipamentos coletivos, com habitações de interesse social, com o objetivo de promover a inclusão social das famílias. O novo espaço proporcionará esporte, lazer, acessibilidade, interação e um ambiente saudável, atendendo as pessoas que mais precisam”, disse Cezaretto.

