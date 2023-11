Comércio se prepara pra contratar 110 mil temporários

O cenário do emprego no comércio está promissor este ano. A previsão de abertura de mais de 110 mil vagas temporárias, patamar mais elevado em uma década.

Segundo a Confederação Nacional do Comércio, a expectativa é de que sejam criadas mais de 110 mil vagas temporárias em todo o país. No ano anterior, em 2022, esse número já havia alcançado 98,800 vagas temporárias criadas exclusivamente para atender à demanda sazonal. Além disso, cerca de 12 mil funcionários temporários foram efetivados após o término de seus contratos, ressaltando a possibilidade de uma transição para empregos permanentes.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com mais de 100 mil vagas temporárias, as perspectivas para os trabalhadores são boas. Além disso, essa expansão no mercado de trabalho não é apenas um alívio para os desempregados, mas também tem um efeito positivo na economia em geral. Afinal, mais pessoas empregadas significam um aumento na renda disponível e, consequentemente, um impulso no consumo.

Isso cria um ciclo virtuoso em que o comércio se prepara para um aumento nas vendas, enquanto os trabalhadores temporários têm a oportunidade de se destacar e, quem sabe, transformar seus empregos temporários em posições permanentes.

O setor já iniciou o processo de contratação visando atender à demanda das festas de fim de ano, um período em que as expectativas de aumento nas vendas são altas.

Para se destacar e aumentar as chances de transformar uma vaga temporária em uma oportunidade de emprego efetiva, André Minucci, Mentor de Empresários, enfatiza a importância do comprometimento. Ele aconselha os candidatos a encararem essa oportunidade como uma maneira de demonstrar profissionalismo, cumprindo horários, executando suas tarefas com dedicação e mostrando interesse em aprender.

“Isso também pode incluir um curso online, participar de palestras para aprimorar suas habilidades, ou começar um treinamento de inteligência emocional, que pode ajudá-lo a entender suas próprias emoções, reações e comportamentos, além de ser valioso para identificar áreas em que você pode melhorar no trabalho”, explica.

Aqui estão algumas dicas para garantir sua vaga temporária neste fim de ano e aumentar suas chances de transformá-la em um emprego permanente:

Preencha seu perfil completo: Ao se candidatar a vagas temporárias, preencha seu perfil profissional de forma completa em sites de empregos. Certifique-se de fornecer todas as informações solicitadas, aumentando suas chances de ser convidado para processos seletivos.

Seja proativo: Demonstre dedicação e criatividade na resolução de problemas, mantenha uma postura profissional no ambiente de trabalho, seja flexível e adaptável, e mostre iniciativa e organização. Boas relações interpessoais também são fundamentais.

Siga os protocolos na entrevista: Se você chegar ao estágio da entrevista, seja pontual, demonstre conhecimento sobre a empresa e mantenha a tranquilidade. Prepare-se para fazer perguntas pertinentes ao recrutador, mostrando interesse genuíno na empresa e no trabalho.

Demonstre interesse na permanência: Comunique seu interesse em continuar na empresa para colegas de trabalho e, se possível, para seu gestor. Adote uma postura de empregado permanente desde o início.

Tenha consciência dos limites da vaga: Se encontrar um problema, comunique-o ao seu superior e apresente sugestões de solução. Isso mostra sua capacidade de contribuir de forma positiva.

Crie relações saudáveis: Mantenha relações construtivas com seus colegas de trabalho, evitando conflito e demonstrando capacidade de adaptação e interesse em aprender com os outros.

Seja proativo e inovador: Mostre disposição para resolver desafios e sugerir soluções que melhorem o ambiente de trabalho e os resultados da empresa.

De acordo com o mentor de empresários, seguindo essas dicas e demonstrando comprometimento, você estará bem posicionado para aproveitar as oportunidades de trabalho temporário. “O mercado está aquecido, e a dedicação e a proatividade podem ser seus melhores aliados para garantir um lugar duradouro no mundo corporativo”, finaliza.