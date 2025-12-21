Dicas para calcular a quantidade de comida para as festas de final de ano

Praticamente todo mundo já está em clima de festas de final de ano, preparando a casa e esperando o encontro com a família e amigos, e pensando na ceia. Preparar a quantidade certa de comida para a ceia de Natal e de Ano Novo é essencial para garantir que todos os convidados desfrutem de uma refeição deliciosa e abundante, mas, sem desperdiçar.

E para ajudar nesse tema, a diretora de Planejamento de Cardápios da Sapore, Cassia Gallego, deu algumas dicas para ajudar a preparar a quantidade certa de alimentos para cada pessoa e evitar desperdícios. A Sapore é uma multinacional de refeições corporativas, com 1.500 restaurantes no Brasil, que servem mais de 1,3 milhão de refeições por dia.

A primeira coisa é fazer uma lista completa de todos os convidados que estarão presentes na ceia. Isso ajudará a determinar a quantidade total de comida necessária. Depois, pense no cardápio com todos os pratos que pretende servir, incluindo saladas e sobremesas, além de opções para quem tem restrição alimentar. E não esqueça das crianças, ajustar as porções e oferecer opções mais agradáveis ao paladar delas. Calcule as porções com cuidado para evitar excessos. Planeje com base no apetite médio dos convidados.

Confira a tabela abaixo com as quantidades certas para cada alimento:

Alimento Quantidade por pessoa Quantidade para 10 pessoas Arroz 100 a 150 gramas 1 a 1,5 kg Farofa Natalina 80 a 100 gramas 800 gramas a 1 kg Carne principal (peru, ave, carne bovina etc.) 200 a 250 gramas 2 a 2,5 kg Salada 100 a 150 gramas 1 a 1,5 kg Frutas 200 a 250 gramas 2 a 2,5 kg Sobremesa 1 a 2 fatias ou porções 10 a 20 fatias ou porções

“No caso de saladas, na quantidade, sugerimos uma variedade, não apenas uma. O mesmo vale para a sobremesa. Pode se pensar em várias sobremesas, que somem o número de porções para cada convidado”, explica a diretora.

Outra dica de Cassia é reservar um espaço para servir as comidas, como um buffet ou aparador, onde convidados possam se servir. “Um buffet de autosserviço reduz a chance de excessos”, completa.

“Prepare o máximo possível com antecedência para evitar o estresse no dia da ceia. Certos pratos podem ser congelados e reaquecidos, facilitando a organização”.

Lembre-se, estas são apenas orientações gerais, e você pode ajustar as quantidades com base nas preferências específicas dos seus convidados e no seu próprio estilo de celebração, mas também contribuir para a redução do desperdício alimentar. O mais importante é criar um ambiente acolhedor e compartilhar momentos especiais com seus entes queridos. Boas festas!

