PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 prevê investimentos da ordem de quase R$ 350 milhões no período

Hortolândia pretende investir R$ 347.350.332,66 em áreas como educação, saúde, mobilidade urbana, sustentabilidade, cultura, esportes e infraestrutura urbana nos próximos quatro anos. Deste total, R$ 20.661.273,00 serão recursos oriundos do próprio tesouro municipal, conforme prevê o texto da Lei nº 4.587, de 17/12/2025, publicada nesta quarta-feira (17/12) no Diário Oficial Eletrônico de Hortolândia. Ela institui o PPA, o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2026-2029, o principal instrumento de planejamento de médio prazo do Poder Público.

Entre as ações previstas no documento há, na esfera da educação, por exemplo, as de ampliação de pelo menos 11 unidades escolares, além da construção de uma quadra e a cobertura de duas em três escolas municipais. Todas elas com recursos federais.

Na saúde, por sua vez, está prevista a reforma de quatro unidades de saúde – três delas de pronto atendimento, assim como a construção de seis outros prédios públicos – dentre elas duas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e três CAPs (Centros de Atenção Psicossocial). Já com relação à infraestrutura urbana, parte dos recursos será empenhada para a implantação de mais seis parques lineares.

O PPA 2026-2029 traz ao todo 32 programas, sendo 30 deles de responsabilidade do Poder Executivo e os demais do Legislativo e do Hortoprev (Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia). Elaborado com o auxílio da população, por meio de consulta pública, o Plano define as diretrizes, os objetivos e as metas da Administração Pública, contemplando as despesas com programas de duração continuada, bem como os investimentos previstos neste período de quatro anos.

Conforme explica o secretário de Finanças, Antonio Agnelo Bonadio, “o PPA se inicia no segundo ano de mandato do prefeito e se prolonga até o final do primeiro ano do mandato de seu sucessor. É o instrumento de organização das ações governamentais, com vistas ao enfrentamento dos problemas identificados no território. Articula um conjunto coerente de ações orçamentárias, necessárias e suficientes para enfrentar esses problemas, de modo a superar ou evitar as causas identificadas. Ele mantém alinhamento estratégico com os macro objetivos de Governo, do programa de governo do prefeito eleito”.

Ainda segundo a Secretaria de Finanças, a receita total projetada para o primeiro ano do PPA, assim como a despesa prevista, é de R$ 1,9 bilhão (R$ 1.972.686.000,00), sendo assim repartida, em 2026:

R$ 1.710.903.000,00 para a Prefeitura de Hortolândia (87%)

R$ 211.611.000,00 para o Hortoprev (11%)

R$ 50.172.000,00 para a Câmara Municipal (2%)

Confira também as despesas previstas para 2026:

R$ 768.050.230,00 para o custeio da máquina pública (45%)

R$ 645.570.700,00 para os gastos com pessoal e encargos (38%)

R$ 202.562.070,00 para os Investimentos em obras, programas, projetos e ações e inversões financeiras (12%)

R$ 59.940.000,00 para amortização da dívida (3%)

R$ 33.780.000,00 para juros e encargos da dívida (2%).

Na esfera da Administração Pública, as secretarias municipais que mais receberão recursos serão Saúde (28% – R$ 478.299.630,00), Educação (27% – R$ 470.433.970,00) e Obras (8% – R$ 139.956.300,00).