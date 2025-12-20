PAT de Americana anuncia 105 vagas de emprego

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 105 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O setor tem expediente até esta sexta-feira (19) e retoma as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.

Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.

Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.

VAGAS DE EMPREGO

Ajudante de Confecção – Sem Experiência 4

Ajudante de Farmácia – Sem Experiência 2

Assistente em Vendas – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Com Experiência 2

Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2

Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6

Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 2

Coordenador de Restaurante – Com Experiência 1

Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 10

Motorista de Caminhão – Com Experiência 2

Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1

Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 10

Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1

Operador de Urdideira – Com Experiência 1

Promotor de Vendas – Com Experiência 2

VAGAS DE ESTÁGIO

Estágio em Administração 13

Estágio em Arquitetura 1

Estágio em Direito 1

Estágio em Engenharias 4

Estágio em Marketing 1

Estágio em Química 1

Estágio em Tecnologia 4

Estágio para Ensino Médio 10

VAGAS JOVEM APRENDIZ

Arco Administrativo 11

Arco Produção 3

Arco Logística 3

Arco Comércio e Varejo 5

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP