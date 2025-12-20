PAT de Americana anuncia 105 vagas de emprego
Leia + notícias de Economia, emprego e mercado
O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana disponibiliza 105 vagas de emprego. Os interessados podem comparecer pessoalmente à Rua Anhanguera, nº 40, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O setor tem expediente até esta sexta-feira (19) e retoma as atividades no dia 5 de janeiro de 2026.
Para cadastro de currículo e manifestação de interesse em vaga de emprego, o procedimento pode ser feito pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo site www.gov.br/pt-br/servicos/obter-a-carteira-de-trabalho.
Já para os interessados nas vagas de Estágio e Jovem Aprendiz, o atendimento é feito exclusivamente de forma presencial no posto.
O Posto de Atendimento ao Trabalhador também oferece atendimento pelo telefone/WhatsApp (19) 3461-0289.
VAGAS DE EMPREGO
Ajudante de Confecção – Sem Experiência 4
Ajudante de Farmácia – Sem Experiência 2
Assistente em Vendas – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Com Experiência 2
Atendente de Lanchonete – Sem Experiência 2
Auxiliar de Limpeza – Sem Experiência 6
Auxiliar de Manutenção – Com Experiência 2
Coordenador de Restaurante – Com Experiência 1
Mecânico de Manutenção de Máquina – Sem Experiência 10
Motorista de Caminhão – Com Experiência 2
Motorista de Caminhão – Sem Experiência 1
Operador de Carregadeira II e III – Com Experiência 10
Operador de Extrusora de Borracha e Plástico – Com Experiência 1
Operador de Urdideira – Com Experiência 1
Promotor de Vendas – Com Experiência 2
VAGAS DE ESTÁGIO
Estágio em Administração 13
Estágio em Arquitetura 1
Estágio em Direito 1
Estágio em Engenharias 4
Estágio em Marketing 1
Estágio em Química 1
Estágio em Tecnologia 4
Estágio para Ensino Médio 10
VAGAS JOVEM APRENDIZ
Arco Administrativo 11
Arco Produção 3
Arco Logística 3
Arco Comércio e Varejo 5
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP