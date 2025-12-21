Novo sensor de glicemia com IA chega às farmácias do Brasil por R$ 299,90

Já está disponível em algumas redes de farmácias de todo Brasil o Accu-Chek® SmartGuide, novo sistema de monitoramento contínuo de glicose (CGM) da Roche, líder global em monitorização da glicose.

Lançado com uma funcionalidade inédita no mercado, a predição de quedas ou altas de açúcar no sangue, com alertas em tempo real que ajudam o paciente a antecipar possíveis crises de hipo ou hiperglicemia, inclusive pela noite, o produto será vendido por R$ 299,90.

Diferentemente dos sensores tradicionais, que apenas medem os níveis de glicose, o Accu-Chek® SmartGuide atua de forma preditiva, fornecendo alertas com base em previsões feitas por Inteligência Artificial. Quinto país em incidência de diabetes no mundo (são 16,8 milhões de adultos com a condição), o Brasil tem cerca de 6,5 milhões de usuários de insulina no tratamento da doença, conforme dados do Ministério da Saúde¹. Para esses pacientes, o monitoramento em tempo real da glicose é essencial para prevenção de complicações graves.

Segundo uma pesquisa recente do The Lancet Diabetes & Endocrinology, inclusive, o controle dos níveis de glicose é um ponto problemático no Brasil. Apesar de 93,3% dos diagnosticados estarem em tratamento no país, apenas 35,4% deles apresentaram glicose em níveis adequados no período avaliado.²

O novo produto da Roche é voltado para adultos com 18 anos ou mais, e possui funcionalidades que podem transformar a vida tanto de pacientes com diabetes tipo 1 (doença autoimune geralmente diagnosticada na infância ou adolescência) e diabetes tipo 2, quanto de mulheres com diabetes gestacional.

O recurso “Predição de Hipoglicemia”, por exemplo, informa quando há risco de queda dos níveis de glicose 30 minutos antes, em qualquer horário do dia, permitindo ao paciente tomar medidas imediatas e evitar um episódio de hipoglicemia – condição que, se não tratada rapidamente, pode levar a confusão mental, perda de consciência e até coma.

Já a “Predição Noturna” notifica com antecedência sobre o risco de possíveis quedas glicêmicas durante o sono (período de 7 horas), um momento crítico em que pacientes muitas vezes não percebem os sinais da hipoglicemia, e previne interrupções no descanso ou emergências silenciosas. O novo CGM também oferece uma funcionalidade inovadora de “Predição de Glicose em 2 Horas”, que permite ao usuário visualizar a tendência de alta e baixa nos níveis glicêmicos neste período de tempo, um recurso também inédito, que vai além das setas de tendência.

Projetado para uso contínuo de até 14 dias, o novo sensor é resistente à água, realiza leituras automáticas a cada cinco minutos, e possui transmissão via Bluetooth 4.2, sendo compatível com smartphones (Android e IOS). Após a calibração inicial com o glicosímetro, o Accu-Chek® SmartGuide pode ser utilizado ainda para decisões terapêuticas, como a dosagem de insulina, trazendo mais autonomia ao paciente.

“A acessibilidade no monitoramento de diabetes é um fator primordial para a Roche. Ao disponibilizar o Accu-Chek® SmartGuide com um valor competitivo no mercado, nas principais redes de farmácia e e-commerces de todo o país, estamos transformando o modo como o paciente convive com a doença. Trata-se de uma inovação transformadora, que devolve a liberdade e a tranquilidade às pessoas com diabetes”, afirma Carlos Martins, CEO da Roche Diagnóstica.

