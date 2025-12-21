Sol, água quentinha e dias que parecem não caber no calendário. As férias de janeiro no Hot Beach Parques & Resorts transformam Olímpia em um grande convite ao lazer, reunindo parque aquático, hospedagem confortável e uma programação pensada para quem quer aproveitar o verão do começo ao fim. Até o início de fevereiro, o parque aquático Hot Beach Olímpia, o quarto mais visitado da América Latina, abre todos os dias, sem pausa.

Durante todo o mês de janeiro, o clima é de festa. A programação especial de férias inclui Festa das Cores, Festa da Espuma, Oficina de Culinária, Caça ao Tesouro e Festa do Pijama, atividades que animam crianças, jovens e adultos e criam aquela sensação boa de férias bem vividas, com risadas espalhadas entre piscinas e áreas de convivência.

Quem se hospeda em um dos quatro resorts da marca Hot Beach tem ainda um diferencial importante: a entrada já está inclusa tanto para o parque aquático Hot Beach Olímpia quanto para a Vila Guarani. Isso significa dias inteiros curtindo mais de 20 atrações de águas naturalmente quentes, com praias artificiais, toboáguas e áreas de descanso e também emoção. A tirolesa que corta o parque aquático é uma das atividades que faz a adrenalina subir.

Outra é a piscina de surfe com instrutores preparados, trazendo um pouco do espírito de praia de mar ao ambiente controlado do parque.

A programação do parque aquático deixa o dia leve do início ao fim: enquanto as crianças se divertem com brincadeiras guiadas e atividades temáticas nas áreas infantis, os adultos entram no clima com shows musicais nos palcos da praia e atividades animadas nas piscinas. E as noites são animadas na Vila Guarani, espaço que reúne gastronomia, música, personagens e entretenimento para toda a família.

No Hot Beach Parques & Resorts, tudo acontece em ritmo de verão, com atrações pensadas para diferentes idades e estilos de visitante.C om estrutura completa, localização privilegiada e experiências que vão além do parque, o complexo turístico é um dos destinos mais procurados do interior paulista nas férias de janeiro. Um lugar onde o verão não é só uma estação, mas um estado de espírito que começa cedo e termina com vontade de voltar.

Reserva de diárias nos resorts da marca Hot Beach podem ser feitas pelo site hotbeach.com.br e na Central de Vendas pelo telefone e WhatsApp (17) 3279-1111 e pelo 0800-000 2521.

Localizado em Olímpia, o Hot Beach Parques & Resorts oferece uma combinação perfeita de hotelaria, parque aquático e atrações de entretenimento. É formado por um parque aquático, o Hot Beach Olímpia, que é o quarto mais visitado da América Latina; um centro de entretenimento noturno, que é a Vila Guarani; um restaurante, o Terraço Hot Beach, e quatro resorts em operação e mais um em construção – atualmente, são 1.292 apartamentos e outros 800 estão em edificação. A empresa pertence ao Grupo Ferrasa, da sociedade Ferrato e Sant’Anna, fundada em 1981.

