Em um mundo globalizado e diante das incertezas econômicas internacionais, muitos brasileiros estão optando por universidades estrangeiras que oferecem ensino a distância (EAD). Instituições como Harvard têm investido significativamente nessa modalidade, atraindo um número maior de alunos brasileiros no online do que no presencial.

A Logos University International, com filiais em Louisiana e Miami, representa essa tendência. A filial de Miami, voltada para o público latino, dedica seu EAD para atender a demanda crescente de brasileiros interessados em obter títulos estrangeiros valorizados em países como Portugal, Espanha e França. Além disso, muitos utilizam essa formação como um meio de facilitar o processo para o visto EB2 nos EUA.

Instituições como MIT, Universidade da Califórnia e Azteca do México também estão expandindo suas ofertas de EAD para o público latino, um dos mais migratórios do mundo. A Logos University International se destaca como a única universidade de Miami com títulos reconhecidos pelo MEC brasileiro através da plataforma Carolina Bori, demonstrando a importância e o valor do ensino a distância para a formação internacional sem a necessidade de sair do Brasil.