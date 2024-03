Humorista traz 'Gratiluz' a Americana dia 24

O humorista Índio Behn apresenta o stand-up comedy

“Gratiluz com Dra. Rosângela” no Teatro Lulu Benencase, no próximo domingo, dia 24, às 19h. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00 e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro (Rua Gonçalves Dias, nº 696), em Americana e no site https://entravip.com.br.

A classificação etária é Livre. A hilária personagem Drª Rosângela, terapeuta vegana e praticante de yoga, dá conselhos divertidíssimos para que as pessoas enfrentem o seu dia a dia com mais alto astral, sempre com o seu ukelele por perto. Ela é uma das personagens do humorista Índio Behn.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Natural de Canoas, Região Metropolitana de Porto Alegre (RS). O comediante iniciou sua carreira artística como músico, tocando em bailes pelo interior do estado e capital. Em 2010, começou a produzir conteúdo de humor para a internet, por meio de um blog e a criar textos a fim de se apresentar como humorista de Stand Up Comedy.

Em 2012, lançou seu primeiro solo. Em 2016 participou do Prêmio Multishow de Humor, no qual também foi um dos finalistas. Em 2017, após adquirir experiência no palco, iniciou alguns trabalhos como diretor de palco e de imagens. Um dos seus primeiros trabalhos foi dirigir o primeiro especial de comédia do humorista Nego Di.

Nos anos seguintes, Índio passou a se apresentar com mais frequência em clubes de comédia e ficou uma longa temporada em cartaz com a peça “Com a Corda Toda”, além de criar sua própria plataforma para shows corporativos on-line. Também, na mesma época, gravou seu especial de comédia só com paródias, disponível nas plataformas digitais de streaming. Junto com o humorista Maikinho Pereira criou o show “Causos de Família”, com o qual está em turnê, além de seu show solo “Gratiluz com Drª Rosângela”.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP