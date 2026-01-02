Como manter o sabor e o prazer de comer sem exageros durante as férias

Com a chegada das férias, é comum que a rotina alimentar fique mais flexível e que as refeições ganhem opções práticas, petiscos e momentos de confraternização. Esse cenário pode levar a exageros sem que a pessoa perceba. Para aproveitar a temporada com equilíbrio, a professora do curso de Nutrição da Una, Denise Perez, explica que a melhor estratégia é pensar na proporção e na organização do prato, mesmo em situações mais descontraídas.



Segundo ela, uma forma simples de manter o equilíbrio é começar preenchendo metade do prato com opções mais leves, como saladas, frutas, legumes assados e preparações menos gordurosas. Em seguida, incluir uma fonte de proteína magra, como frango, peixe, ovos ou cortes suínos mais leves. “Depois disso, selecione uma ou duas opções de carboidratos, como arroz, massas, pães ou acompanhamentos típicos de férias, sempre em porções moderadas. Assim você mantém o prazer à mesa, mas evita exageros”, orienta a especialista.



Para reduzir o consumo de gordura, açúcar e sódio ao longo das férias, a professora recomenda pequenas escolhas que fazem grande diferença: preferir preparações assadas em vez de fritas, escolher lanches com menos embutidos, priorizar frutas e saladas e evitar petiscar o dia inteiro apenas por impulso. “No momento dos doces, vale escolher aqueles que você realmente aprecia, em vez de experimentar tudo. E trocar refrigerantes por água aromatizada, água de coco ou sucos naturais também ajuda muito”, destaca Denise. A atenção aos molhos e aos alimentos ultraprocessados, que costumam ser mais gordurosos e salgados, também é essencial.



Outro ponto importante é evitar o mal-estar após refeições mais fartas, comuns em passeios, viagens ou encontros com amigos. Para isso, Denise orienta não passar longos períodos sem comer: pequenos lanches ao longo do dia ajudam a controlar a fome intensa. “Durante a refeição, comer devagar, mastigar bem e respeitar os sinais de saciedade reduzem o desconforto digestivo. Após a refeição, caminhadas leves e hidratação adequada ajudam na digestão e diminuem a sensação de peso”, pontua a especialista.



Para quem deseja manter refeições leves e saborosas nas férias, a professora afirma que algumas substituições podem fazer diferença: preferir sanduíches com mais vegetais e menos molhos, trocar maionese tradicional por iogurte natural, optar por grelhados ou assados nas refeições principais, incluir frutas como sobremesas e variar o cardápio com preparações mais nutritivas. “Essas escolhas tornam a alimentação mais equilibrada, sem abrir mão do prazer de comer, que é tão presente nesse período”, reforça Denise.

