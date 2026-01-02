Receita de Bacalhau Crocante com Arroz de Brócolis
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: cerca de 2 horas
Ingredientes:
Molho branco:
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 2 colheres (sopa) de farinha de trigo (18g)
– 500ml de leite
– Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
Bacalhau:
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 1 cebola cortada em pétalas (110g)
– 3 dentes de alho picados (9g)
– 500g de bacalhau dessalgado e em lascas
Purê de macaxeira:
– ½ pacote de Macaxeira Veg&Tal Sadia cozida e amassada (450g)
– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)
– ½ xícara (chá) de leite (120ml)
– Sal a gosto
Finalização:
– 1 pacote massa filo (300g)
– 4 colheres (sopa) de Deline Cremosa derretida (40g)
Arroz de brócolis:
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 1 dente de alho picado (3g)
– 1 pacote de Brócolis Sadia Veg&Tal (300g)
– 1 cebola picada (110g)
– 2 xícaras (chá) de arroz branco (360g)
– 4 xícaras (chá) de água fervente (960ml)
– 1 colher (chá) de sal (5g)
Modo de preparo:
Molho branco:
- Em uma panela, leve a Deline Cremosa e a farinha de trigo ao fogo médio, mexendo sem parar até obter uma pasta dourada.
- Desligue o fogo e adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, para que não forme grumos.
- Ligue o fogo novamente e, em fogo baixo, mexa a mistura até obter um molho branco cremoso.
- Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e reserve.
Bacalhau:
- Em uma frigideira, aqueça a Deline Cremosa e refogue a cebola cortada em pétalas. Adicione o alho.
- Acrescente o bacalhau e refogue até dourar levemente.
- Desligue o fogo e misture o molho branco preparado anteriormente ao bacalhau. Reserve.
Purê de macaxeira:
- Misture a Macaxeira Veg&Tal Sadia cozida e amassada, enquanto ainda estiver quente, com a Deline
- Adicione também o leite e ajuste o sal, até obter um purê consistente. Não é necessário levar ao fogo, pois será assado no momento da finalização.
Finalização:
- Em um refratário, coloque o purê de macaxeira e por cima dele a mistura cremosa de bacalhau com molho branco.
- Com um pincel culinário, pincele as folhas da massa filo com a Deline Cremosa derretida e acomode-as sobre o bacalhau, formando dobras irregulares que garantem a textura crocante e o visual ondulado.
- Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 30 minutos, ou até que a massa filo esteja dourada.
Arroz de brócolis:
- Enquanto o bacalhau crocante assa, prepare o acompanhamento: em uma frigideira, coloque metade da Deline Cremosa e refogue o alho. Adicione o Brócolis Sadia Veg&Tal, ainda congelado, conforme as instruções da embalagem, e refogue até que esteja no ponto. Ajuste o sal, desligue a frigideira e reserve.
- Em uma panela média, no fogo baixo, coloque o restante da Deline Cremosa e refogue a cebola picada até que murche um pouco. Adicione o arroz branco e em seguida a água fervente e o sal.
- Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio. Se necessário coloque um pouco mais de água fervente.
- Quando o arroz estiver cozido, desligue o fogo e misture o brócolis refogado.
- Sirva ainda quente com a travessa de bacalhau crocante.
