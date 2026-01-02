Receita de Bacalhau Crocante com Arroz de Brócolis

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: cerca de 2 horas

Ingredientes:

Molho branco:

– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

– 2 colheres (sopa) de farinha de trigo (18g)

– 500ml de leite

– Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto

Bacalhau:

– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)
– 1 cebola cortada em pétalas (110g)

– 3 dentes de alho picados (9g)
– 500g de bacalhau dessalgado e em lascas

Purê de macaxeira:

– ½ pacote de Macaxeira Veg&Tal Sadia cozida e amassada (450g)

– 1 colher (sopa) de Deline Cremosa (10g)

– ½ xícara (chá) de leite (120ml)

– Sal a gosto

Finalização:

– 1 pacote massa filo (300g)

– 4 colheres (sopa) de Deline Cremosa derretida (40g)

Arroz de brócolis:
– 2 colheres (sopa) de Deline Cremosa (20g)

– 1 dente de alho picado (3g)

– 1 pacote de Brócolis Sadia Veg&Tal (300g)

– 1 cebola picada (110g)

– 2 xícaras (chá) de arroz branco (360g)

– 4 xícaras (chá) de água fervente (960ml)

– 1 colher (chá) de sal (5g)

Modo de preparo:

Molho branco:

  1. Em uma panela, leve a Deline Cremosa e a farinha de trigo ao fogo médio, mexendo sem parar até obter uma pasta dourada.
  2. Desligue o fogo e adicione o leite aos poucos, mexendo sempre, para que não forme grumos.
  3. Ligue o fogo novamente e, em fogo baixo, mexa a mistura até obter um molho branco cremoso.
  4. Tempere com sal, pimenta-do-reino e noz-moscada e reserve.

Bacalhau:

  1. Em uma frigideira, aqueça a Deline Cremosa e refogue a cebola cortada em pétalas. Adicione o alho.
  2. Acrescente o bacalhau e refogue até dourar levemente.
  3. Desligue o fogo e misture o molho branco preparado anteriormente ao bacalhau. Reserve.

Purê de macaxeira:

  1. Misture a Macaxeira Veg&Tal Sadia cozida e amassada, enquanto ainda estiver quente, com a Deline
  2. Adicione também o leite e ajuste o sal, até obter um purê consistente. Não é necessário levar ao fogo, pois será assado no momento da finalização.

Finalização:

  1. Em um refratário, coloque o purê de macaxeira e por cima dele a mistura cremosa de bacalhau com molho branco.
  2. Com um pincel culinário, pincele as folhas da massa filo com a Deline Cremosa derretida e acomode-as sobre o bacalhau, formando dobras irregulares que garantem a textura crocante e o visual ondulado.
  3. Leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 30 minutos, ou até que a massa filo esteja dourada.

Arroz de brócolis:

  1. Enquanto o bacalhau crocante assa, prepare o acompanhamento: em uma frigideira, coloque metade da Deline Cremosa e refogue o alho. Adicione o Brócolis Sadia Veg&Tal, ainda congelado, conforme as instruções da embalagem, e refogue até que esteja no ponto. Ajuste o sal, desligue a frigideira e reserve.
  2. Em uma panela média, no fogo baixo, coloque o restante da Deline Cremosa e refogue a cebola picada até que murche um pouco. Adicione o arroz branco e em seguida a água fervente e o sal.
  3. Tampe parcialmente a panela e deixe cozinhar até que o arroz esteja macio. Se necessário coloque um pouco mais de água fervente.
  4. Quando o arroz estiver cozido, desligue o fogo e misture o brócolis refogado.
  5. Sirva ainda quente com a travessa de bacalhau crocante.

 

