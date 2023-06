A filosofia e prática do budismo encoraja a humanidade a

buscar sabedoria paz interior e a assumir a responsabilidade por seu próprio bem-estar e o dos outros. Para auxiliar nesse processo, os monges Heishin Gandra e Daiko Krauss, discípulos da Monja Coen, assinam o livro-caixinha® Puxa Conversa Budismo.

O lançamento da Matrix Editora reúne 100 perguntas que ajudam a lidar com a solidão, a insegurança, a raiva e outros sentimentos negativos. De acordo com o budismo, as escolhas para se chegar à libertação dos sofrimentos passam por caminhos de autoconhecimento.

Guiados pelo Puxa Conversa Budismo, amigos, familiares e profissionais de diferentes áreas podem aprofundar um bate-papo enquanto apreciam ensinamentos práticos sobre presença plena, desapego e abertura para o novo. Estas condutas, quando estimuladas, colaboram para reduzir o estresse, aumentar o contentamento com a existência e melhorar os relacionamentos.

Questionamentos como “Você precisa estar envolvido(a) em atividades para ser feliz? E quando está sozinho(a), o que faz?”; “Em quais situações a raiva o(a) dominou e em quais situações você não se deixou levar pela raiva?”; e “Você procura tornar os relacionamentos amorosos em algo seguro, sem mudanças, sob controle? Como você pode lidar com as mudanças nessa área da sua vida?” provocam reflexão e orientam a jornada de aprendizado.

Ao cultivar uma compreensão mais profunda da natureza, das dores e da impermanência, o Budismo também conduz as pessoas a desenvolverem uma visão mais equilibrada e resiliente da vida. Por meio da meditação e de outras práticas, é possível obter maior percepção dos pensamentos, das emoções, e aprender a se relacionar com os sentimentos de maneira mais hábil. Este livro-caixinha abre as portas nesta direção.

Ficha Técnica

Lançamento: Livro-caixinha Puxa Conversa Budismo

Autores: Heishin Gandra e Daiko Krauss

Editora: Matrix Editora

Preço: R$ 46,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Sobre os autores

Monja Heishin Gandra é formada em Pedagogia e aluna discípula da Monja Coen Roshi, do Templo Taikozan Tenzui Zenji em São Paulo, Comunidade Zen Budista – Zendo Brasil, da tradição Soto Zen do Japão. Siga a autora no instagram @monjaheishin.

Monge Daiko Krauss é formado em Cinema e aluno discípulo da Monja Coen Roshi, do Templo Taikozan Tenzui Zenji em São Paulo, Comunidade Zen Budista – Zendo Brasil, da tradição Soto Zen do Japão. Siga o autor no instagram @mongedaiko.

Sobre a Matrix Editora

Apostar em novos talentos, formatos e leitores. Essa é a marca da Matrix Editora, desde a sua fundação em 1999. A Matrix é hoje uma das mais respeitadas editoras do país, com mais de 900 títulos publicados e oito novos lançamentos todos os meses. A editora se especializou em livros de não-ficção, como biografias e livros-reportagem, além de obras de negócios, motivacionais e livros infantis.