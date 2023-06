Inverno combina com vinhos e queijos

Nos últimos dias, a chegada de mais uma frente fria trouxe um gostinho de como será o inverno, estação que começa oficialmente nesta quarta-feira, 21 de junho. Neste período de temperaturas mais baixas é costume buscar alimentos mais quentes e calóricos para manter o corpo aquecido e com energia.

Na rede Covabra Supermercados, que tem 19 lojas em 11 cidades do interior de São Paulo, as buscas por alguns tipos de alimentos e bebidas crescem nesse período. “As vendas de bebidas alcóolicas aumentam aproximadamente 50%. Os vinhos tintos encorpados são os que mais têm procura, pois são os que harmonizam com as comidas e caldos de inverno”, explica Fabio Saito, gerente do setor de bebidas da rede.

O interesse dos clientes por queijos e massas também cresce, assim como por alimentos mais calóricos e gordurosos. Em junho e julho, as massas registram um aumento de 20% nas vendas em relação ao restante do ano. Nos queijos, o aumento nas vendas durante o inverno é de 10%. A explicação está na necessidade do nosso corpo de gastar mais energia para manter a temperatura estável, exigindo uma maior quantidade desses tipos de alimentos.

“Os queijos são ricos em gorduras e proteínas e são ótimos para harmonizar com vinhos, de acordo com sua intensidade e maturação. Os mais buscados são grana padano, parmesão, brie, camembert, gorgonzola ou mofo azul, gouda e prato esférico”, relata Manacés Manoel de Oliveira, gerente especialista de frios do Covabra. “Também há quem busque o emmental, gruyère, fontina, estepe ou gouda para preparo de fondue. O gorgonzola, o pecorino e o parmesão também são bem procurados para acompanhar massas e caldos”, completa.



Nas bebidas, além do vinho, as cervejas especiais ganham destaque. “As cervejas com alto índice de IBU (International Bitterness Units, que mede o amargor da bebida) são as mais procuradas no inverno, como a IPA, Weiss e Bock”, esclarece Saito. Mas não são só as bebidas alcoólicas que entram na mira do consumidor: historicamente, os cafés têm um aumento nas vendas, passando de 11%.

No Covabra Supermercados, o crescimento na procura pelos itens típicos de inverno é acompanhado de economia no bolso do consumidor, com promoções nas lojas e no e-commerce.

“Estamos realizando, até o fim de junho, o ‘Festival Sabores do Inverno’, com ofertas especiais nesses produtos para quem é cliente Bem-Estar, nosso programa gratuito de fidelidade”, expõe Mariana Costantini, gerente de trade marketing da rede de supermercados. Entre os produtos, há queijos, vinhos, fondues, massas e molhos, além de cafés e produtos para petiscos.

MMV aposta em vinhos exclusivos e inusitados

Desde o seu início, a MMV Importadora teve como premissa um objetivo: “garimpar” e descobrir vinícolas ao redor do globo que ofereçam produtos exclusivos, inusitados e, claro, com muita qualidade a preços acessíveis.

Assim, desde 2005, quando a empresa foi fundada por Francisco Madalosso e Gustavo Martins, após visita à vinícola Cinco Sentidos na Argentina, que chamou muito a atenção dos dois apaixonados por vinhos dada a preciosidade dos rótulos apreciados na vinícola, a MMV tem buscado parcerias em diversos locais diferentes, como Chile, Itália, Portugal, além do próprio Brasil, pois sempre entendeu que havia um mercado interessante para ser explorado em solo nacional, especialmente como fornecedora para bares, restaurantes, supermercados e lojas especializadas.

Ao longo desse tempo, a empresa trouxe ao mercado nacional vinhos muito interessantes, de muitas vinícolas que prezam por produções em menores escalas, porém com processos voltados à sustentabilidade e em busca de produtos mais orgânicos, com menos interferências de produtos industrializados.

Após uma grande reformulação de rumos em 2018, com Gustavo Martins atuando como sócio único da importadora, que atualmente tem mais de 100 rótulos diferentes e 10 vinícolas parceiras, a MMV tem procurado também entender como o mercado flutua e quais são os rumos que ele tem tomado, seja em termos de tendência, seja também na questão de acessibilidade, nunca, é claro, deixando as premissas da empresa.

